Top Gun Maverick et Sans un Bruit 2 ont une nouvelle date de sortie

Après une année 2020 presque blanche pour le 7e art, les studios espèrent changer la donne en 2021. On retrouvera Top Gun Maverick, Sans un bruit 2 et Steve : bête de combat.

Le coronavirus aura lourdement impacté l’industrie cinématographique. La fermeture des salles un peu partout dans le monde a contrait les studios à revoir leur calendrier et à bousculer la sortie de plusieurs longs-métrages pourtant très attendus du grand public. Après Warner Bros et Disney, c’est désormais au tour de Paramount Pictures de nous offrir un premier aperçu des 365 prochains jours. Les festivités seront lancées cet été avec Top Gun Maverick, le 14 juillet précisément. Le film avec Tom Cruise, qui fait suite au long-métrage sorti en 1986. L’acteur donnera la réplique Miles Teller (Whiplash) et Jennifer Connelly (Requiem for a dream). La réalisation sera assurée par Joseph Kosinski. Il avait déjà œuvré sur Tron : l’Héritage en 2010. « Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Peter « Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Il va rencontrer le lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick « Goose » Bradshaw. »

Sans un bruit 2 arrive à la rentrée

Prévu le 18 mars 2020 dans les salles obscures, Sans un bruit 2 faisait partie des premiers films à voir leur sortie décalée à cause de la pandémie mondiale. Le film réalisé par John Krasinski viendra envahir les salles obscures dès le 8 septembre prochain. On retrouvera bien évidemment Emily Blunt dans le rôle principal. Elle donnera la réplique à Cillian Murphy (Peaky Blinders) et Millicent Simmonds (Le musée des merveilles). On retrouvera les personnages après les événements du premier opus. La famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur et s’aventure sans un bruit en terrain inconnu.

Steve : bête de combat en 2022

Dans un monde où le combat de monstre est devenu un sport international et ultra-populaire, Steve, un monstre paresseux mais attachant n’a rien d’un camion. C’est pourtant lui que la jeune Wendie choisit d’entraîner. Cette fille d’un entraîneur légendaire entend bien suivre ses traces. Ce long-métrage d’animation est réalisé par Hamish Grieve et sortira en salle le 9 février 2022.