Après la fermeture de Stadia Games, Amazon réaffirme son intérêt pour ses studios de jeux vidéo

Andy Jassy, le nouveau PDG d’Amazon, semble croire en l’avenir de ses studios de jeux vidéo malgré les échecs répétés de Mike Frazzini, le directeur des Amazon Game Studios.

L’annonce de Google de fermer Stadia Games, son propre studio de jeux vidéo, a été un choc pour beaucoup. Pour alimenter sa plateforme de jeux en streaming, Google devra maintenant compter uniquement sur les jeux développés par des studios tiers. Dans cette optique, le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, a affirmé qu’il ne fermerait pas les Amazon Game Studios. Dans un e-mail que le nouveau PDG a adressé aux employés d’Amazon, il semble convaincu que malgré le faux départ des studios Amazon Game, l’entreprise parviendra à se faire une place importante dans le monde vidéoludique.

Cette déclaration d’engagement et de soutien de la part d’Andy Jassy intervient seulement quelques jours après que Bloomberg ait publié un long article sur les raisons qui font qu’Amazon est incapable de produire un jeu vidéo correct. Une des principales raisons est le manque d’expérience de Mike Frazzini, qui n’avait jamais créé de jeu vidéo lorsqu’il a pris la tête des studios d’Amazon Game et qui a enchainé les échecs. Amazon s’était lancé dans ce marché en 2012 et a depuis créé deux jeux, qui ont été retirés du marché après avoir reçu un torrent de mauvaises critiques, avant d’annuler plusieurs autres projets.

Alors que beaucoup pourraient voir cette entrée en matière comme un échec, Andy Jassy est quant à lui optimiste car il a déclaré croire en l’avenir des studios Amazon Game. Il explique que « certaines entreprises prennent leur envol la première année et d’autres prennent de nombreuses années » et que le seul moyen d’y arriver est de s’accrocher. Cela pourrait laisser entendre que non seulement il ne compte pas abandonner cette branche de l’entreprise, mais voudrait en plus la renforcer. Pour l’instant Amazon n’a pas encore annoncé de nouveaux projets mais cela ne saurait tarder maintenant que Mike Frazzini bénéficie d’un tel soutien de la part du nouveau PDG d’Amazon.