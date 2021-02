Star Wars a rapporté plus de 3 milliards de dollars à Electronic Arts

Electronic Arts peut définitivement compter sur sa poule aux œufs d’or qu’est Star Wars sur le marché vidéoludique. La franchise a déjà rapporté plus de 3 milliards de dollars à l’éditeur, dont 1 milliard concentré sur le free-to-play mobile Star Wars : Galaxy of Heroes.

Les chiffres viennent de tomber pour Electronic Arts, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont bons. Alors que FIFA vient de dépasser les 325 millions de ventes depuis son lancement, toutes générations confondues, c’est au tour d’une autre licence très rentable d’être mise en lumière par l’éditeur : Star Wars. Si la franchise créée par George Lucas n’a plus d’exclusivité avec Electronic Arts depuis le projet de jeu en monde ouvert avec Ubisoft, elle continue de rapporter beaucoup au studio, qui a d’ailleurs confirmé son envie de poursuivre sur sa lancée. Selon le PDG d’EA Andrew Wilson, “Il ne faut pas croire que le fait que d’autres personnes construisent des jeux Star Wars va changer notre engagement envers cette licence, ou notre capacité à créer des jeux”. Concrètement, ce n’est pas parce qu’EA n’est plus seul à arpenter les Galaxies lointaines que le studio va abandonner le navire.

Une franchise très rentable

Il faut dire que si EA n’a plus l’exclusivité sur Star Wars, la franchise est une vraie mine d’or que le studio ne semble pas décidé à lâcher. Au total, ce sont plus de 52 millions d’unités qui ont été écoulées sur tous les épisodes Star Wars confondus, y compris Battlefront, Jedi : Fallen Order et Star Wars : Squadrons. De son côté, le jeu free-to-play Star Wars : Galaxy of Heroes a généré à lui seul près d’un milliard de dollars rapporte le site Game Industry. La preuve que les microtransactions ont encore de belles années devant elles.