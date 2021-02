Steam Controller : Valve perd son procès et doit s’acquitter de 4 millions de dollars

Après une semaine de procès, le verdict est tombé : Valve doit payer des dommages et intérêts à Ironburg Inventions pour avoir violé un brevet déposé sur les gâchettes arrières de sa manette.

Cette semaine, Valve a reçu son verdict concernant la supposée violation de brevet par rapport à sa manette Steam Controller. Le procès s’est tenu toute la semaine dernière et il ne s’est pas très bien terminé pour Valve. L’entreprise s’est retrouvée dans cette situation car Ironburg Inventions, une branche de l’entreprise SCUF Gaming, l’a accusé d’avoir violé un brevet déposé en 2011. D’après cette dernière, Valve aurait volontairement copié les gâchettes à l’arrière de la manette professionnelle SCUF, aujourd’hui sa marque de fabrique. En commercialisant la Steam Controller, Valve avait en effet intégré un système similaire à l’arrière de la manette. La Steam Controller est parue en 2015 et a arrêtée d’être commercialisée en 2019, avec un peu plus d’1,5 millions d’exemplaires vendus.

Valve s’est défendue en expliquant que les gâchettes sur la manette Steam Controller et les manettes SCUF ne se ressemblaient pas, mais le jury en a décidé autrement. Ceux-ci ont trouvé qu’il y avait plus de ressemblances que de différences entre les deux manettes, condamnant Valve à payer 4 millions de dommages et intérêts à Ironburg Inventions. Même si cette somme se place dans la fourchette basse de la somme demandée par l’entreprise, il se pourrait que le créateur de Steam doive payer encore plus que cela. En effet, Valve avait reçu plusieurs avertissements concernant la similitude avec le brevet d’Ironburg Inventions mais avait décidé de les ignorer et de construire et commercialiser sa manette malgré tout. Le tribunal a donc jugé la violation du brevet comme étant intentionnelle, ce qui pourrait coûter d’autant plus cher à Valve.