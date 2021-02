Google : à quoi sert ce câble géant qui relie les États-Unis à la France ?

Après un an de travaux, Google vient d’achever la construction de son câble optique géant reliant l’État américain de Virginie à la France. La firme annonce que ce câble est désormais actif.

C’était un projet d’ampleur, et il est désormais achevé. Dunant, le nom donné à ce gigantesque câble de Google qui relie les États-Unis à la France en passant sous l’Océan Atlantique, est entré en service. Long de 6 400 kilomètres, ce câble part de la ville de Virginia Beach dans l’État américain de Virginie, et s’achève à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Il s’agit d’une connexion en fibre optique capable de délivrer près de 250 térabits de données par seconde entre les États-Unis à la France, « assez pour transmettre l’équivalent de l’intégralité de la bibliothèque numérisée du Congrès américain trois fois par seconde » précise la firme de Mountain View. Pour fournir un tel débit, Durant s’appuie sur « un multiplexage à division spatiale (MDS) à 12 paires de fibres », précise Google.

Maintenant que le chantier est achevé, à quoi va donc servir cet immense câble ? Le projet Dunant vise à améliorer et démocratiser l’accès au cloud, en augmentant drastiquement les vitesses de transfert. Plus concrètement, il sera exploité avec Orange. L’opérateur français pourra mettre la main sur douze paires de fibres optiques, et le reste bénéficiera directement au géant californien à l’origine de ce projet. Il s’agit du second câble de ce type lancé par Google, après le lancement de Curie, en service depuis début 2019, et qui relie quant à lui Los Angeles au Chili sur près de 10 000 kilomètres. La firme californienne ambitionne désormais de multiplier ce type de projet, avec un nouveau câble qui reliera, en 2022, New York à des villes comme Bilbao en Espagne et Bude au Royaume-Uni.