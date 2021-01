5G : non, Orange et Free ne partageront pas leurs réseaux

Même si les deux opérateurs avaient ouvert des discussions dans l’optique de se partager leurs réseaux 5G, Orange vient de mettre fin au débat dans un communiqué en mentionnant une « divergence de stratégie de déploiement ».

« À l’issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre dernier, Orange et Free ont engagé des discussions dans la perspective d’un partage de réseau mobile » rappelle Orange au début de son communiqué. Sauf que cette hypothèse d’un réseau partagé entre les deux opérateurs ne se réalisera finalement pas. Dans son mail, Orange explique qu’il a « décidé de mettre fin aux discussions », en prétextant « une divergence de stratégie de déploiement ».

Les raisons de cette décision ne sont pas précisées par l’opérateur, mais on peut imaginer qu’ils pourraient être liés aux propos de Stéphane Richard, PDG d’Orange, qui a ouvertement critiqué la stratégie de Free Mobile dans le déploiement de la 5G, au cours de ses voeux à la presse du 28 janvier. « Nous avons fait le choix des fréquences 3,5 Ghz pour la 5G. Le reste, ce n’est pas de la 5G, même si ça peut en porter le nom. C’est de la 4G améliorée », a-t-il lancé, avant de tacler son concurrent sans en préciser le nom. « Tant pis si cela permet à d’autres de revendiquer des taux de couverture trompeurs. »

Free Mobile revendique en effet le plus haut taux de couverture nationale en matière de 5G. Dans le premier observatoire de la 5G publié mi-décembre par l’Arcep, le trublion des télécoms se hissait en effet comme l’opérateur proposant la meilleure couverture sur le territoire. Néanmoins, ses sites exploitent presque exclusivement les bandes des 700 & 800 MHz, tandis que la fréquence qui devrait apporter le plus de changement pour l’utilisateur en terme de débit est cette des 3 500 MHz — ou 3,5 GHz — sur laquelle Orange possède en effet le plus de sites actifs. Dans son communiqué, Orange explique pour finir que l’opérateur « fait de la qualité de ses réseaux une priorité ; le réseau mobile Orange est d’ailleurs classé meilleur réseau mobile de France pour la 10ème année consécutive par l’ARCEP. »