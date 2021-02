Android TV se rapproche de Google TV avec une nouvelle interface

En attendant le lancement officiel de Google TV, Android TV s’offre une nouvelle interface via sa dernière mise à jour.

D’ici quelques années, Android TV devrait laisser place à Google TV, le nouveau système d’exploitation imaginé par Google à destination des smart TV. Présenté à la fin de l’année dernière, l’OS a été largement mis à l’honneur au CES 2021, qui se déroulait entièrement en ligne pour sa dernière édition. Il est d’ailleurs d’ores et déjà disponible sur la nouvelle génération de Chromecast commercialisée par l’entreprise américaine. En attendant qu’Android TV ne cède définitivement sa place à son successeur, l’interface bénéficie d’une importante mise à jour, premier pas de sa transition vers Google TV. L’objectif assure la firme de Mountain View : apporter à Android TV certaines fonctionnalités qui viendront par la suite faciliter la transition vers Google TV.

Nouvelle page d’accueil

Premier changement notable sur l’interface d’Android TV, la page d’accueil, qui s’offre une révision complète pour se calquer sur celle de Google TV. On y retrouve notamment un nouvel onglet Discover, destiné à mettre en avant les dernières nouveautés jugées pertinentes par l’algorithme en fonction de vos goûts et de vos abonnements. Un troisième onglet baptisé Apps permet quant à lui d’accéder à l’ensemble des applications installées sur le téléviseur, et d’accéder au PlayStore de Google. Un ajout qui se démarque en revanche de l’interface Google TV, où le PlayStore est directement intégré à l’interface générale.

Pour le moment accessible dans quelques pays dont la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis, cette importante mise à jour d’Android TV devrait par la suite être déployée sur le reste des appareils compatibles.