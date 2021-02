Marvel : Falcon and The Winter Soldier accueillera un autre Avenger

Falcon and The Winter Soldier arrive le 19 mars prochain sur Disney+. La série, qui reste encore très mystérieuse, accueillera un autre Avengers dans ses rangs et c’est Don Cheadle qui annonce la bonne nouvelle. War Machine sera de la partie.

Le MCU sur Disney+ est officiellement lancé. Depuis le 15 janvier, la plateforme diffuse la première série estampillée Marvel : WandaVision. La sorcière rouge ne sera évidemment pas la seule à bénéficier d’un tel traitement et une série sur Falcon et le Soldat de l’hiver débarquera dans quelques semaines. Alors qu’on ne sait encore que très peu de choses de l’intrigue, Don Cheadle vient de dévoiler une information capitale. Comme on pouvait s’en douter, les productions Marvel sur Disney seront l’occasion de réunir quelques personnages du grand-écran et visiblement dès le mois de mars prochain. Il a confié à BroBible, que War Machine ferait une apparition dans la série, sans pour autant en préciser la nature. Il sera donc le troisième Avenger au casting de la production, avant d’avoir lui-même droit à sa propre série dans le futur. Falcon and The Winter Soldier se déroulant directement après les événements d’Avengers : Endgame, on peut imaginer que le meilleur ami de Tony Stark vienne prêter main-forte aux deux anciens comparses de Captain America. Il faudra en revanche attendre le 19 mars prochain pour en avoir le cœur net. Au casting de la série de Malcom Spellman, on retrouvera sans surprise Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles-titres. Ils donneront la réplique à des acteurs qu’ils connaissent déjà bien, puisqu’ils les ont croisés dans Civil War. Emily VanCamp reprendra le rôle de Sharon Carter alors que Daniel Brühl reviendra sous les traits du méchant Helmut Zemo.

La série sur War Machine entre dans sa phase d’écriture

Annoncée lors du Investor’s Day de Disney, la série centrée sur War Machine devrait bientôt entrer dans sa phase d’écriture selon Don Cheadle. Il explique : « la mort de Tony Stark, j’en suis sûr, jouera un rôle essentiel dans la série. Là, nous avons en quelque sorte fait évoluer Rhodey. Il est de nouveau debout et peut marcher, alors que la technologie continue de se développer. J’imagine qu’il va y avoir une autre façon de continuer à creuser cette partie de Rhodey. » S’il ne mentionne pas directement le personnage d’Iron Heart, la série sera sans doute l’occasion d’introduire le personnage incarné par Dominique Thorne dans le MCU et ainsi assurer la relève. Pour l’instant, Armor Wars n’a pas encore de date de diffusion.