TikTok possède désormais son application Android TV

La plateforme la plus populaire du moment est accessible depuis le PlayStore de Google, mais elle n’est pas encore disponible dans toutes les régions.

Jusqu’à présent, pour profiter de TikTok sur grand écran, la seule solution était de passer par une application tierce, pour afficher le contenu de votre smartphone directement sur votre téléviseur. À moins de posséder une smart TV Samsung, auquel cas, un partenariat exclusif avec le géant coréen vous permettait de regarder et de liker vos contenus TikTok préférés directement depuis un téléviseur de la marque. Cette fois, l’application chinoise vient de dévoiler une nouvelle mise à jour, qui la rend disponible directement sur le PlayStore d’Android TV. Selon The Verge, l’application n’est en revanche pas accessible dans toutes les régions pour le moment, puisque seuls le Royaume-Uni et l’Australie semblent faire partie de cette première vague de déploiement, rapporte le site Android Policy. Pour les autres, l’apparition d’un message d’erreur au moment du téléchargement indique que TikTok n’est pas encore disponible.

L’itération Android TV de TikTok n’affiche au final pas beaucoup de différences avec la version classique de l’application mobile. Plusieurs catégories de contenus sont proposées selon les thématiques populaires du moment, allant des animaux mignons aux performances sportives, en passant par la danse et les vidéos humoristiques. Comme sur smartphone, les vidéos sont lues verticalement, et défilent via le flux principal. Le profil utilisateur est également accessible, et il est possible de commenter les vidéos visionnées. À noter qu’un compte TikTok est requis pour profiter de l’application sur Android TV. Même si l’application ne semble pas encore accessible partout, il y a fort à parier qu’elle devrait bientôt être disponible au téléchargement sur l’ensemble des terminaux compatibles avec l’OS de Google.