L’Apple Watch, c’est bien, l’Apple Watch mécanique à 30 800$, c’est mieux

Dernier troll pour la marque suisse H. Moser, qui revient à la charge contre Apple avec une nouvelle copie mécanique, vendue 30 800$ et limitée à 50 exemplaires.

Vous aimeriez enlever toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch, mis à part l’affichage de l’heure, et la payer soixante fois plus chère ? C’est peu ou prou le pari de la maison H. Moser, horloger suisse qui s’attaque une nouvelle fois frontalement à la montre connectée d’Apple. En 2016, la marque l’avait déjà fait avec l’Alp Watch, une montre qui s’inspirait allègrement du design de l’Apple Watch, sans pour autant y intégrer d’écran et de fonctions connectées. H. Moser revient avec un nouveau modèle, la Final Upgrade, qui se dote pour l’occasion d’un nouveau boîtier en acier aux formes plus arrondies. « Aucune mise à jour requise, aucune autonomie médiocre, aucune fonctionnalité inutile, aucune notification ennuyeuse, juste le seul rappel dont vous avez vraiment besoin : vous déconnecter de tout le bruit et chérir chaque instant » se moque l’horloger.

On retrouve surtout un nouveau cadran constitué de Vantablack, le noir plus noir que noir capable d’absorber 99,965% de la lumière. Sur ce cadran, on retrouve les deux aiguilles, ainsi qu’un « indicateur de batterie » en forme de roue crantée de chargement, une manière de provoquer Apple et de rappeler à son porteur « la nature fugace du temps ». Bien sûr, on n’y retrouve pas de batterie comme sur l’Apple Watch, mais bien un mouvement mécanique HMC 324 avec remontage mécanique.

Évidemment, on ne s’adresse pas vraiment au même marché, puisque cette montre est une véritable pièce d’horlogerie suisse à la longévité qui n’est plus à prouver. Et qui dit « Swiss Made », dit aussi prix astronomique. C’est le cas de cette Swiss Alp Watch Final Upgrade, facturée 30 800$, tout de même. Notez qu’il s’agit d’un exemplaire ultra-limité, avec seulement 50 pièces disponibles.