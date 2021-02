Bang & Olufsen lance une enceinte durable pour lutter contre l’obsolescence

Avec la Beosound Level, la marque danoise démontre qu’il est possible de lancer une enceinte portable haut de gamme capable de vous durer des décennies. Son prix : 1 500 euros, pour une disponibilité le 29 avril.

Son nom, la Beosound Level. Derrière cette enceinte compacte et portable signée par la marque danoise Bang & Olufsen, on retrouve une promesse qu’on ne voit que très rarement dans le monde de la tech, celle de la durabilité. Cette enceinte haut de gamme a en effet été spécifiquement conçue dans l’optique de vous durer plusieurs décennies. La démarche à l’origine de ce produit : « lutter contre l’obsolescence des technologies, faire des économies de ressources et améliorer la longévité », explique Bang & Olufsen. Pour tenir cette promesse, la marque mise sur une conception promettant « un entretien, une maintenance et une réparation facile. (…) Les clients peuvent effectuer des opérations simples comme le remplacement de la batterie et les magasins partenaires peuvent facilement avoir accès aux parties vitales du haut-parleur », précise l’entreprise danoise.

Autrement, le look général de la Beosound Level rappelle fortement celui de la Beosound Stage, pour les connaisseurs. L’enceinte durable est toutefois vendue bien moins chère, à 1 500 euros. Cela reste une grosse somme pour un produit de ce type, mais c’est dans la lignée des produits premium de Bang & Olufsen. Concernant l’enceinte à proprement parler, elle embarque deux woofers de 4 pouces chacun, deux tweeters de 0,8 pouce, un haut-parleur large spectre de 2 pouces, et un amplificateur basse distorsion. Au total, l’enceinte affiche tout de même 105W au compteur, ce qui s’avère franchement convaincant au vu de sa compacité. On note également une fonction permettant de passer automatiquement la diffusion du son à 360 ou 180 degrés, suivant l’emplacement de l’enceinte dans une pièce.

Du côté de l’autonomie, la marque danoise annonce 16 heures de lecture en moyenne grâce à une batterie amovible. L’autonomie annoncée restera variable suivant les volumes sonores. Malgré son look retro, la Beosound Level dispose bien d’une connectivité Bluetooth, mais aussi WiFi, et se montre compatible AirPlay 2, Google Cast et Spotify Connect. On y retrouve également des connecteurs traditionnels comme une prise Ethernet, une sortie optique et, enfin, on retrouve la certification IP54 qui lui assure une résistance accrue aux poussières et aux éclaboussures. C’est toujours ça de pris pour l’emmener partout avec soi sans crainte, même s’il reste peu probable qu’on embarque une enceinte aussi haut de gamme pour s’ambiancer sur la plage entre amis. Aussi, comme le note Engadget, la firme aurait prévu un module de streaming remplaçable, de quoi voir venir en cas de nouvelles normes ou de l’émergence de nouvelles plateformes dans les années/décennies à venir.

La Beosound Level de Bang & Olufsen est disponible à l’achat au prix de 1 499 euros dans sa finition Gold Tone. On retrouve également une seconde déclinaison, à 1 249 euros, en Dark Grey. La marque lance également un support mural à 99 euros pour l’accompagner. Il sera possible de se la procurer à partir du 29 avril prochain.