Xiaomi dévoile un étonnant concept de smartphone futuriste

Plus rien n’arrête Xiaomi ! Après avoir dévoilé des concepts très prometteurs par le passé, la firme revient à la charge avec un smartphone sans bouton ni port, et doté d’un écran courbé à 88 degrés sur les tranches.

Après avoir présenté son impressionnante technologie de recharge dans l’air, avec le Mi Air Charge, le géant chinois vient tout juste de dévoiler un autre concept prometteur. Il s’agit cette fois d’un smartphone à l’écran intégral. Le borderless s’étant généralisé sur la plupart des smartphones actuels, Xiaomi a poussé le concept encore plus loin avec le « Four-curved Waterfall Display », un écran courbé à 88 degrés sur les côtés pour une immersion renforcée. Et puisque cet écran s’étend sur les tranches, Xiaomi a tout simplement dépourvu son concept de smartphone de bouton, et même de port.

La marque n’a pas donné de plus amples détails sur ce concept, si ce n’est qu’elle a déposé pas moins de 46 brevets techniques pour en arriver là. On imagine néanmoins qu’un tel smartphone devrait être dépourvu de caméra frontale. En raison de la courbure sur la tranche supérieure, il n’y aurait pas assez de place pour intégrer une caméra pop-up. Xiaomi pourrait néanmoins doter cet écran d’un poinçon, ou même d’une caméra sous l’écran si jamais ce concept venait à se concrétiser en produit.

Évidemment, il ne s’agit là que d’un concept et pas d’un produit commercialisable en l’état. Dans les faits, ce smartphone nous rappelle un autre appareil de la marque, le Mi Mix Alpha. Celui-ci disposait d’un écran courbé à 360 degrés qui recouvrait jusqu’à la face arrière du smartphone, avec simplement une fine bande contenant les capteurs photo. Ce smartphone — qui n’a finalement jamais pu atteindre la production de masse — disposait néanmoins d’un port pour la recharge. Pour en revenir dans le présent, Xiaomi se prépare à lancer, le 8 février prochain, son nouveau fleuron dans nos contrées, le Xiaomi Mi 11. Celui-ci ne disposera pas d’un écran aussi impressionnant que dans ce concept, mais il nous promet néanmoins quelques belles surprises.