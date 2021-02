Vivino, l’application dédiée au vin lève 155 millions de dollars

L’application, dédiée aux œnologues passionnés et aux amateurs de vins a annoncé mercredi avoir levé 155 millions de dollars pour améliorer ses fonctionnalités et s’exporter davantage à l’internationale.

Créée en 2010, l’application Vivino est devenue une véritable référence chez les passionnés d’œnologie. Aujourd’hui, la plateforme compte plus de 50 millions d’utilisateurs, et référence plus de 13 millions de bouteilles différentes. Non seulement elle permet de retrouver un cépage simplement en scannant son étiquette, mais aussi elle propose de nombreuses recommandations en fonction des goûts déjà enregistrés par l’utilisateur. Un outil très pratique donc, aussi bien au restaurant que lorsqu’on cherche à faire plaisir à quelqu’un.

Cette semaine, Vivino a passé un nouveau cap dans sa croissance. L’application a en effet annoncé avoir récolté 155 millions de dollars (environ 128 millions d’euros) à l’issue d’une levée de fonds menée auprès de Kinnevik, Sprints, Capital et Creandum. Le capital de l’entreprise s’élève désormais à 221 millions de dollars, et devrait lui permettre à l’avenir “d’améliorer sa technologie et son intelligence artificielle afin de créer de meilleures recommandations encore plus personnalisées”, rapporte un communiqué publié par la banque d’affaires GP Bullhound, qui a participé à cette récolte de fonds à hauteur de 19 millions de dollars. Parallèlement à ces améliorations in app, Vivino devrait aussi profiter de cette situation financière pour “se concentrer sur certains marchés présentant le plus grand potentiel de croissance, notamment les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et le Portugal”. Le fondateur de la plateforme Heini Zachariassen explique aussi dans un communiqué souhaiter “élargir ses partenariats industriels en attirant davantage de commerçants et de cave”, afin d’enrichir une base de données, que la plateforme a passé plus de dix ans à construire. Aujourd’hui, Vivino emploie plus de 200 personnes dans 17 pays différents.