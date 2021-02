Cyberpunk 2077 : attention aux mods, des hackers les exploitent pour prendre le contrôle de votre PC !

Décidément, les mods sur Cyberpunk 2077 savent faire parler d’eux. Moins d’une semaine après avoir lancé ses propres outils spécialement pour le modding, CD Projekt demande maintenant aux joueurs d’éviter de jouer à des mods de manière générale. En effet, une faille récemment détectée permettrait en effet à des moddeurs mal intentionnés d’ajouter les lignes de codes à leurs mods afin de les exécuter sur le PC du joueur et de le contrôler à distance. CD Projekt en a été informé et a rapidement relayé un message d’avertissement sur son compte Twitter. Le studio précise que pour le moment, il vaudrait mieux s’abstenir « d’utiliser des fichiers provenant de sources inconnues ».

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021