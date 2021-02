WandaVision : pourquoi le nouvel épisode bouleverse le MCU ?

Les choses s’accélèrent à Westview. À mi-parcours, la première saison de WandaVision vient de bouleverser l’intégralité du Marvel Cinematic Universe. On fait le point.

*** Attention Spoilers sur WandaVision ***

On est à mi-parcours. Après 3 épisodes plutôt énigmatiques et une interruption de programme plutôt révélatrice, la série revient à ses inspirations de sitcom et nous plonge cette fois-ci dans les années 80. Les mystères qui entourent la série se dissipent peu à peu et l’implication de la sorcière rouge dans la disparition de Westview semble désormais évidente. Elle a récupéré le corps de Vision pour le ressusciter et se construire une réalité édulcorée avec sa jolie petite famille. Si on imagine qu’il y a encore beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là, un détail de la fin de l’épisode a particulièrement retenu notre attention. Alors qu’il tente de raisonner Wanda, Vision est stoppé net par l’arrivée d’un nouveau personnage. Sur le pas de la porte, Pietro fait son apparition. Il ne s’agit pourtant pas du protagoniste présenté aux spectateurs dans Avengers : l’Ère d’Ultron et pour cause. Il est mort. Mais alors qui ce mystérieux protagoniste ?

Le début d’un multivers chez Marvel

En 2019, Disney mettait la main sur la 21st Century Fox et l’intégralité de son catalogue. Une transaction qui visait à asseoir la position dominante des studios dans le panorama. Elle posait en revanche quelques questions sur l’avenir des productions des deux entités, et particulièrement du côté des super-héros Marvel. Si le MCU entend adapter les aventures des Avengers, la Fox s’intéresse aux mutants X-Men. Ce rachat était pour les fans forcément signe d’un rassemblement de toute la clique, mais s’accompagnait aussi de quelques problèmes de cohérence. Plusieurs personnages existent simultanément dans les deux univers et c’est notamment le cas pour Quicksilver. Dans le MCU il était incarné par Aaron Taylor Johnson alors que c’est Evan Peters qui le campe chez la Fox. C’est d’ailleurs ce dernier qui apparaît dans WandaVision. Sa présence pourrait donc être l’introduction du multivers, qui est sur toutes les lèvres depuis la sortie d’Endgame. Reste à voir désormais comment les scénaristes exploreront cette notion dans la série et comment cela impactera le reste du MCU. En attendant de découvrir le sixième épisode de WandaVision sur Disney+, vous pourrez voir ou revoir les films X-men sur la plateforme.