Un record Guinness pour cette reproduction en Lego des grandes batailles du Seigneur des Anneaux

L’univers du Seigneur des Anneaux continue d’inspirer des millions d’amateurs, dont certains sont aussi des magiciens des Lego. Le Guinness World Record a homologué la plus grande construction en mini-briques, et il s’agit d’un diorama inspiré par les grandes batailles de la saga de Tolkien.

Il s’agit d’un record Guinness qui n’est sans doute pas près de tomber. Le musée pour les enfants Smaerd Land, à Shenzhen (Chine), abrite une reproduction de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux en miniature, réalisée en Lego. Le diorama d’une surface de plus de 190 mètres carrés (!) s’inspire en particulier des grandes batailles présentes dans les romans de J.R.R. Tolkien.

Un travail de trois ans !

Une cinquantaine d’ingénieurs se sont succédé sur cette reproduction épique, qui a nécessité pas moins de trois ans de travail et la bagatelle de 150 millions de briques et de figurines Lego ! Un travail de fourmi autant que de titan, mais le résultat est à la hauteur : on a le souffle coupé devant l’ampleur et les détails de cette immense installation.

Les fans des livres et des films de Peter Jackson n’auront aucun mal à reconnaitre certains passages de leurs œuvres de chevet. Ils pourront même imaginer de nouvelles aventures pendant les nombreuses heures qu’ils devront forcément passer à admirer ce résultat sensationnel.

Pour ceux qui voudraient se lancer dans un tel ouvrage, bon courage, mais sachez que Lego commercialise de nombreux sets officiels Lord of the Rings. Il y a même un jeu vidéo Lego qui suit à la lettre les péripéties de la Communauté.