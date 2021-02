Bientôt une deuxième génération pour le casque de réalité mixte Magic Leap

Magic Leap devrait lancer d’ici la fin de l’année la deuxième génération de son casque de réalité mixte. Selon les premières informations disponibles, il n’y aura pas de gros changements, mais des améliorations bienvenues.

Après avoir promis monts et merveilles en termes de réalité augmenté pour le grand public, le constructeur Magic Leap a bifurqué l’an dernier vers le secteur de l’entreprise. Un changement de pied qui devrait lui permettre de trouver un peu plus de succès, mais où il va devoir batailler contre Microsoft qui tente déjà de s’y imposer avec l’HoloLens.

Pivot vers l’entreprise

Pour grignoter les parts de marché, Magic Leap prépare la seconde génération de son casque aux faux air de (grosses) lunettes, dont la première version remonte à 2018. Durant une conférence Future Investment Initiative (FII) à Riyad, la nouvelle directrice générale Peggy Johnson a levé un tout petit coin du voile sur le nouveau modèle. Il sera « 50 % plus petit, 20 % plus léger, et avec un champ de vue 100 % plus large ».

Si on prend la première génération du casque, le futur modèle devrait donc peser environ 250 grammes (au lieu de 316 grammes). Si la CEO parle de la surface totale, le champ de vue pourrait être de 100 degrés en tout. Des capacités améliorées qui seront bien accueillies car elles permettront une plus grande immersion et une utilisation plus simple.

Le dispositif Magic Leap, qui fonctionne avec un module filaire à transporter sur soi (en plus du casque autour de la tête), a beaucoup de travail pour battre Microsoft à son propre jeu. Dès le départ, l’HoloLens a été pensé pour les besoins des entreprises et de l’industrie et son créateur a pensé aux usages professionnels en amont qui s’accordent avec les outils et logiciels existants de Microsoft.

Non seulement Magic Leap doit se mettre à niveau en termes de matériels, mais aussi réussir son pivot vers un marché dont les besoins sont très différents de celui des utilisateurs grand public.