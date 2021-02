Offrez vous l’ordinateur Apple 1 monté par Steve Jobs et Steve Wozniak pour 1,5 millions de dollars

Depuis quelques jours les fans d’informatique et de la marque à la pomme ont l’occasion d’acquérir un des rares ordinateur Apple 1 datant de 1976 pour la somme d’1,5 millions de dollars sur ebay !

Rare car d’une part, le modèle n’a été produit qu’à 200 exemplaires lors de sa sortie et fonctionne parfaitement 45 ans plus tard ! Concernant son authenticité, l’appareil a été vérifiée en août 2019 par l’expert en Apple 1 Corey Cohen, lors du Vintage Computer Festival West, salon durant lequel l’appareil a fonctionné en continu pendant six heures par jour, indique le vendeur sur eBay.

Cette pépite à découvrir sur eBay est l’un des 50 premiers exemplaires d’Apple 1 construits en 1976 par les cofondateurs d’Apple eux-mêmes, Steve Jobs et Steve Wozniak, et l’un des six exemplaires existants intégrés dans un boîtier en bois Byte Shop original. Il embarque aussi une carte mère NTI non modifiée « en état presque parfait », explique la description de l’objet.

L’exemplaire, qui est doté d’une alimentation d’origine et d’un clavier Datanetics Version D, est aussi livré avec un moniteur TV-115 de Sony de l’époque.

Si vous avez 1,5 millions de dollars, c’est le moment au jamais d’acquérir cette pièce unique et historique !