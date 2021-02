TikTok dévoile plusieurs mesures pour garantir la sécurité des ados

À l’occasion du Safer Internet Day 2021 qui vise à sensibiliser les adolescents et leurs parents sur la sécurité liée aux usages numériques, TikTok et l’association e-Enfance ont présenté il y a quelques jours une table ronde pour évoquer les grands enjeux d’une année marquée par le télétravail et les cours à distance.

Le Covid-19 a profondément changé notre rapport au numérique. Depuis le début de la pandémie, nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à distance et à utiliser les plateformes en ligne pour communiquer avec nos collègues. Confinement et couvre-feu obligent nous passons aussi de plus en plus de notre temps libre sur les réseaux sociaux pour voir nos proches et nous divertir. Pour les jeunes, et notamment les adolescents, le constat est le même, avec une moyenne de 3 heures par jour devant un écran en 2020 (selon une étude YouGov portant sur les 15-30 ans). Une situation inédite, qui a conduit à une importante perte de repère pour les plus jeunes, dans une période de la vie où la construction identitaire passe en grande partie par le lien social.

Plus de réseaux sociaux pour conserver un lien social

Pour 65% des jeunes interrogés par YouGov, les réseaux sociaux ont largement contribué à rendre l’isolation liée à la pandémie plus supportable. Près de 36% déclarent d’ailleurs avoir ouvert au moins un compte sur une plateforme numérique depuis le début de la crise sanitaire.

La sécurité sur Internet, un enjeu encore mal maîtrisé

Les jeunes sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, ils n’en maîtrisent pourtant pas tous les usages, notamment en ce qui concerne la sécurité en ligne. Selon Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les pratiques numériques, “l’accompagnement des enfants sur les réseaux sociaux doit commencer très tôt, avant même qu’ils aient l’âge requis pour s’inscrire”. À l’occasion du Safer Internet Day 2021 qui a lieu aujourd’hui, TikTok et l’association e-Enfance ont ainsi présenté plusieurs mesures, inédites ou déjà existantes visant à mieux protéger les mineurs sur les plateformes numériques. Par exemple, en passant systématiquement les profils des utilisateurs de moins de 15 ans en mode privé, ou en désactivant l’accès à la Messagerie Directe pour tous les mineurs de moins de 16 ans, qui sont également interdits de livestreams. Enfin, en favorisant la communication entre les enfants et leurs parents sur les enjeux et les dangers liés aux réseaux sociaux, grâce au mode Connexion Famille, qui permet à un adulte d’associer son compte TikTok à celui d’un mineur, pour garder le contrôle de ses paramètres de confidentialité. Des mesures salutaires, mais qui ne doivent pas “se substituer à l’humain et au dialogue”, rappelle Justine Atlan, directrice générale de l’Association e-Enfance.