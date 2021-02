César 2021: découvrez la liste des nommés

À quelques semaines de la cérémonie, l’Académie des César dévoile la liste des nommés pour cette édition 2021. Adieu les cons et Été 85 partent grands favoris avec 12 nominations chacun. Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait est nommé dans 13 catégories.

Cette année, comme chaque année depuis 46 ans, l’Académie des César va récompenser les films qui ont marqué les 365 derniers jours. Cette cérémonie aura lieu le vendredi 12 mars à l’Olympia et sera diffusée sur Canal+ à partir de 21 h. Dans un communiqué, l’Académie des Arts et Technique du Cinéma revient sur les difficultés qui touchent actuellement le monde de la culture et particulièrement celui du 7e art. « Face à ces bouleversements sans précédent, il n’était pas question d’ignorer les films sortis en salle cette année. En nous adaptant et en nous réinventant, dans le plus grand respect des consignes sanitaires, nous continuerons de célébrer, plus que jamais, le septième art et ses artisans. » Cette cérémonie, exceptionnelle donc, sera animée par Marina Foïs et présidée par l’acteur et réalisateur Roschdy Zem.

Nous avons également le plaisir de vous dévoiler l’affiche de la 46e Cérémonie des #César2021 : un diptyque autour de "Les Choses de la vie", de Claude Sautet, film Studiocanal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans. pic.twitter.com/onGujbrD9e — Académie des César (@Les_Cesar) February 10, 2021

En 2020, « le cinéma a tenu bon »

Malgré plusieurs longues périodes de fermeture pour les salles obscures, le cinéma nous a tout de même réservé quelques bonnes surprises. Si les long-métrages ont forcément été moins nombreux cette année, les productions françaises ont occupé une place de choix dans les programmations, désertées par Hollywood. Cette année, ce sont 351 films et 1760 personnes qui ont été ainsi proposés au suffrage des membres de l’Académie. Voici la liste des nominations de ce cru 2021.

Meilleure actrice

Laura Calamy dans Antoinette dans les Cévennes

Martine Chevallier dans Deux

Virginie Efira dans Adieu les cons

Camélia Jordan dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Barbara Sukowa dans Deux

Meilleur acteur

Sami Bouajila dans Un fils

Jonathan Cohen dans Énorme

Albert Dupontel dans Adieu les cons

Niels Schneider dans Les chose qu’on dit, les choses qu’on fait

Lambert Wilson dans De Gaulle

Meilleure actrice de second rôle

Fanny Ardant dans ADN

Valeria Bruni Tedeschi dans Été 85

Emilie Dequenne dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Noémie Lvosky dans La Bonne Épouse

Yolande Moreau dans La Bonne Épouse

Meilleur acteur de second rôle

Edouard Baer dans La Bonne Épouse

Louis Garrel dans ADN

Benjamin Lavernhe dans Antoinette dans les Cévennes

Vincent Macaigne dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Nicolas Marié dans Adieu les cons

Meilleur espoir féminin

Mélissa Guers dans La fille au bracelet

India Hair dans Poissonsexe

Julia Piaton dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Camille Rutherford dans Felicita

Fathia Youssouf dans Mignonnes

Meilleur espoir masculin

Guang Huo dans La Nuit venue

Félix Lefebvre dans Été 85

Benjamin Voisin dans Été 85

Alexandre Wetter dans Miss

Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir

Meilleure adaptation

Olivier Assayas pour Cuban Network

Hannelore Cayre et Jean Paul Salomé pour La Daronne

François Ozon pour Été 85

Stéphane Demoustier pour La Fille au bracelet

Eric Barbier pour Petit Pays

Meilleur scénario original

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes

Emmanuel Mouret pour Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy pour Deux

Benoît Delépine, Gustave Kervern pour Effacer l’historique

Meilleure musique originale

Christophe Julien pour Adieu les cons

Stephen Warbeck pour ADN

Mateï Bratescot pour Antoinette dans les Cévennes

Jean-Benoit Dunckel pour Été 85

Rone pour La Nuit venue

Meilleur son

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Été 85

Meilleure photo

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Été 85

Meilleur montage

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Été 85

Meilleurs costumes

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

De Gaulle

Été 85

Meilleurs décors

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

De Gaulle

Été 85

Meilleur court-métrage

L’aventure aromatique de Loïc Barché

Baltringue de Josza Anjembe

Je serai parmi les amandiers de Marie Le Floc’h

Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui

Un adieu de Mathilde Profit

Meilleur film d’animation – court métrage

Bach-Hông d’Elsa Duhamel

L’heure de l’Ours d’Agnès Patron

L’odyssée de Choum de Julien Bisaro

La tête dans les orties de Paul Cabon

Meilleur film d’animation – long métrage

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary réalisé par Rémi Chayé

Josep réalisé par Aurel

Petit vampire réalisé par Joann Sfar

Meilleur film documentaire

Adolescentes

La Cravate

Cyrille agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes

Histoire d’un regard

Un pays qui se tient sage

Meilleur premier film

Deux

Garçon chiffon

Mignonnes

Tout simplement noir

Un divan à Tunis

Meilleur film étranger

1917

La communion

Dark Waters

Drunk

Eva en août

Meilleur film (aussi soumis aux vote de plus de 1 500 lycéens pour le César des Lycéens)

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Été 85