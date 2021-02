Inspirés des vers, ces robots peuvent se mélanger pour unir leurs forces

Fusion ! Calqués sur une espèce de vers appelée Lumbriculus variegatus, ces robots miniatures sont capables de mélanger leurs structures les uns avec les autres pour se protéger, et agir de manière coordonnée.

Présents principalement dans les habitats vaseux peu profonds, les lacs et les étangs, les Lumbriculus variegatus, ou vers noirs de Californie sont de petits lombrics à l’apparence a priori banale. Pourtant, lorsque ces derniers entrent en contact avec leurs congénères, ils sont capables de se muter en masse autonome capable de changer de forme à volonté, pour éviter les prédateurs ou se protéger de la chaleur par exemple. Un joli exemple de l’adage “L’union fait la force”, puisque ces créatures sont capables de survivre 10 fois plus longtemps en communauté que lorsqu’elles sont seules.

Petits robots deviendront grands

Forts de cet incroyable comportement, des scientifiques de l’Institut technologique de Géorgie se sont directement inspirés du règne animal, et plus particulièrement des Lumbriculus variegatus pour mettre au point des robots capables d’unir leurs forces pour former une “super-machine collective”, autonome et douée de mouvements coordonnés. Chez les vers noirs de Californie, la masse formée par les lombrics peut varier d’une dizaine d’individus à plus de 50 000. Peu importe sa taille, le “super-ver” formé est capable de se mouvoir de manière fluide, et de prendre des décisions collectives, rapportent les résultats de la recherche, publiée le 5 février dernier dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. Grâce à ces recherches, les scientifiques de l’Institut technologique de Géorgie espèrent en apprendre davantage sur la manière d’améliorer les mouvements des machines robotisées, notamment lorsque ces dernières communiquent entre elles pour effectuer des opérations complexes.