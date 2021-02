Minecraft Dungeons : plus de 10 millions de joueurs enregistrés !

Le jeu d’action-aventure a passé un cap important en comptabilisant plus de 10 millions de joueurs. Pour remercier sa communauté, Mojang Studios a tenu à récompenser tous les joueurs avec de nouveaux éléments cosmétiques.

C’est dans un article de blog que Microsoft a publié la nouvelle : le jeu Minecraft Dungeons comptabilise désormais plus de 10 millions de joueurs. Le studio à l’origine du jeu, Mojang Studios, s’est exprimé sur ce cap très important pour lui et toute la communauté Minecraft. Le jeu étant sorti en mai 2020, il a réussi à se faire une place assez importante parmi les joueurs en un peu moins d’un an.

Si vous n’êtes pas familier avec Minecraft Dungeons, c’est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans l’univers particulier de Minecraft, tout en mêlant un système de jeu inspiré des dungeon crawlers tels que Donjons et Dragons. Le but du jeu est de partir à l’aventure, de tuer des monstres, de piller des trésors et de mettre hors d’état de nuire le terrible Arch-illager. Mojang Studios précise d’ailleurs qu’il a été battu précisément 5 934 629 fois. La Monstruosité de Redstone a quant à elle été vaincue 7 044 521 fois, avec un nombre de tentatives qui s’élève à 19 511 994.

Pour remercier sa communauté de joueurs, de nouveaux éléments, à savoir une cape et un familier, seront disponibles dès le 24 février prochain, en même temps que la prochaine mise à jour gratuite prévue. Minecraft Dungeons est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et les consoles nouvelle génération de Microsoft, les Xbox Series X et S. L’édition standard est au prix de 19,99 euros et un season pass ainsi que trois DLC sont également disponibles à l’achat.