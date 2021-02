Android 10 arrive officieusement sur la Nintendo Switch

Cette version d’Android sur Switch est une amélioration de celle qui existait déjà. Bien que ce paramètre ne soit pas officiel, il est quand même bien pratique.

L’équipe de SwitchRoot, qui avait apporté la version 8.1 d’Android sur la console de Nintendo revient aujourd’hui avec la version 10. Alors que la Switch est censée tourner avec l’OS de Nintendo, certaines personnes trouvent plus d’avantages à installer celui de Google afin de profiter de plusieurs applications qui ne sont pas disponibles dans le Nintendo Shop. C’est le cas de Netflix, Twitch, ou encore des jeux qui ne sont compatibles qu’avec Android. Cette nouvelle version d’Android apporte son lot de fonctionnalités intéressantes, comme un mode veille capable de durer des semaines, ou encore une compatibilité totale avec les Joy-Con.

L’avantage, c’est qu’Android est installé sur une carte SD, et non pas directement dans la console, ce qui permet aux joueurs de profiter du meilleur des deux mondes sur une seule console. Cette manipulation ne fonctionne que sur certaines Switch, en l’occurrence celle qui sont sorties avant l’amélioration des puces et des batteries de la console. La Switch Lite est donc totalement exclue de cette expérience. De plus, cette méthode n’est pas sans risque pour la console elle-même. Certaines manipulations peuvent endommager votre Switch de manière irréversible.

La liste complète des étapes pour installer Android 10 sur votre Switch est disponible sur le forum d’XDA Developers. En ce qui concerne le matériel, en plus d’une Switch assez ancienne et d’un ordinateur, vous aurez besoin d’une carte SD assez rapide d’au moins 16GB, d’un câble USB-C, et d’un lecteur de carte SD, soit intégré à votre ordinateur soit externe.