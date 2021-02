Les Samsung Galaxy A52 et A72 bénéficieront d’écrans 90 et 120 Hz

Les deux prochains smartphones milieux de gamme de Samsung intégreront désormais des écrans 90 et 120 Hz, si l’on en croit les dernières rumeurs.

Prochaines itérations milieu de gamme de la marque coréenne, les Samsung A52 et A72 devraient bientôt être présentés au grand public. Si ces derniers ne proposent pas des performances dignes des excellents Galaxy S21 Ultra, ils possèdent malgré tout de nombreux atouts, à commencer par un rapport qualité/prix très séduisant. Selon certaines informations avancées par SamMobile, la marque aurait d’ailleurs choisi d’améliorer sa formule par rapport aux A51 et A71, en proposant cette fois un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le A72 et la version 4G LTE du A52, et jusqu’à 120 Hz sur le modèle A52 5G. Une très bonne nouvelle, surtout quand on sait que la gamme se contentait jusqu’à présent du 60 Hz. À noter que le terminal bénéficiera aussi d’un processeur plus puissant que le reste de la gamme, avec un SoC Snapdragon 750G de chez Qualcomm, contre Snapdragon 720G pour les A52 4G LTE et A72.

Aucune de ces rumeurs n’a encore été confirmée par la marque coréenne. Cependant, elles semblent corroborer avec d’autres informations déjà évoquées un peu plus tôt concernant le Galaxy A52 5G. On attend ainsi un écran de 6,5 pouces Infinity Super-AMOLED en définition FHD+ en 120 Hz, ainsi que 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage selon les versions. Le bloc photo serait quant à lui composé d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx, d’un objectif macro de 5 Mpx et d’un capteur ToF de 5 Mpx. À l’avant, les rumeurs évoquent un capteur unique de 32 Mpx, et un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran. Ce dernier serait accessible aux alentours des 460€ au moment de sa sortie.