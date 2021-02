Ratchet & Clank : Rift Apart, la date officielle a été annoncée !

Et on se donne rendez-vous en juin prochain afin de profiter de l’un des jeux phares de la PlayStation 5, qui avait été annoncé pour 2021.

Lors de la présentation de la PlayStation 5, il y a quelques mois, Sony avait annoncé plusieurs jeux phares à venir sur la console. Parmi eux se trouvait Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok ou encore Ratchet & Clank : Rift Apart. C’est ce dernier jeu qui a le droit à une première date de sortie officielle. Il va débarquer sur PS5 le 11 juin prochain, c’est-à-dire dans moins de quatre mois. Le studio Insomniac, qui a développé le jeu, a indiqué qu’il s’agissait d’une « aventure totalement inédite », cinq ans après le dernier opus de la saga. Le jeu est d’ores et déjà en précommande au prix de 79,99 euros. Alors que certains joueurs se battent encore pour essayer de mettre la main sur la précieuse et rarissime console dernière génération, d’autres n’attendaient plus que la sortie de ces jeux annoncés par Sony il y a plusieurs mois de cela.

Dans cette toute nouvelle histoire, Insomniac met l’accent sur la dualité qui règne, démontrant ainsi que « deux êtres aux caractères opposés peuvent former une formidable équipe. » Les personnages vont devoir traverser plusieurs dimensions et réalités alternatives ce qui devrait nous montrer toute la capacité du SSD de la PS5. Il existe aussi une édition Deluxe digitale au prix de 89,99 euros et qui comprend 5 armures supplémentaires, 20 unités de raritanium pour améliorer au plus vite vos armes, des autocollants, mais aussi un artbook numérique et la bande-son numérique. De plus, ce nouveau apporte avec une fonctionnalité qui n’était pas présente sur les jeux précédents : le tout premier mode Photo de Ratchet & Clank. Un trailer officiel est dès à présent disponible sur Youtube.