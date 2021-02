Xiaomi Mi 11 Ultra : cette énorme fuite nous le dévoile intégralement !

Le prochain fleuron de Xiaomi vient de se dévoiler en intégralité grâce à une prise en main complète postée sur YouTube. La vidéo a depuis été supprimée, mais on sait tout — ou presque — sur le Xiaomi Mi 11 Ultra !

On pensait le découvrir le 8 février dernier, lorsque Xiaomi a présenté son tout dernier Mi 11, mais la firme chinoise a finalement décidé de ne présenter qu’un seul modèle. D’ailleurs, on vous invite à lire notre test du Xiaomi Mi 11 si ce n’est pas déjà fait ! Néanmoins, il semblerait que Xiaomi n’ait pas encore dévoilé toutes ses cartes durant sa conférence, et une variante très haut de gamme de son dernier appareil serait prévu au programme. Après de multiples rumeurs au sujet du Mi 11 Ultra, la chaîne YouTube Tech Buff vient de publier une prise en main complète d’une dizaine de minutes du smartphone, en avant-première. On y découvre non seulement son design, mais aussi ses caractéristiques, dont un étonnant second écran situé à l’arrière, intégré dans un imposant bloc photo.

Évidemment, cette présentation en « avant-première » n’avait, semble-t-elle, pas été prévue par la marque puisque la vidéo a été supprimé de YouTube au bout de quelques minutes. Heureusement, certains internautes ont eu le temps de la récupérer pour la poster sur d’autres chaînes. Si vous n’avez pas à la retrouver ou si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, on vous résume tout ce qu’il y a à savoir sur le Xiaomi Mi 11 Ultra !

Tout pour la photo/vidéo

Comme l’a montré Tech Buff, le futur fleuron de Xiaomi devrait se placer en digne concurrent du Galaxy S21 Ultra, avec un impressionnant arsenal photo à l’arrière. Le bloc photo, particulièrement imposant, comprendrait un capteur principal de 50 MP, un second capteur ultra grand-angle de 48 MP, et un téléobjectif périscopique de 48 MP. Comme on peut le noter grâce à l’inscription sur le bloc photo, le smartphone serait capable de zoomer jusqu’à 120x, comme le Mi 10 Ultra. Le plus étonnant, cela reste bien sûr ce second écran à l’arrière, qui serait a priori cantonné à afficher un retour photo/vidéo, et ainsi pousser l’adoption de ces capteurs arrières chez les amateurs de selfies.

Du côté de la façade avant, le modèle « Ultra » ne semble pas bien différent du Xiaomi Mi 11 que nous avons eu l’occasion de tester. On y retrouverait un écran OLED de 6,8 pouces WQHD+ (2560 x 1440 pixels), avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. On y retrouverait un poinçon, logé en haut à gauche de la dalle, et abritant un capteur de 20 MP. Enfin, à l’intérieur, Xiaomi devrait une nouvelle fois utiliser le dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, avec une batterie imposante de 5 000 mAh. Reste maintenant à savoir si ce Xiaomi Mi 11 Ultra dévoilé à l’avance est bien authentique, et surtout quand celui-ci sera lancé sur le marché européen.