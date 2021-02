La RATP lance sa chaîne de GIFs !

À l’instar des émojis, les GIFs sont devenus un langage courant ou presque ! Ces images animées permettent de transmettre rapidement un message généralement teinté d’humour. Ce n’est donc pas étonnant que des institutions se mettent à en proposer.

La RATP a mis en ligne sur Giphy une collection de GIFs qui illustrent des situations bien connues des usagers des transports en commun en Ile-de-France : énervement devant la porte du métro qui vient de se fermer, mimiques de conducteurs, salut entre deux trottoirs… Il y a aussi des GIFs plus originaux avec des personnes qui dansent ou qui sont déguisées.

Des GIFs pour toutes les occasions

Et bien sûr, impossible de passer à côté des tickets qui mettent en scène Serge, le lapin de la RATP ! La chaîne contient 69 animations que l’on pourra partager sur les réseaux sociaux et dans ses discussions avec ses amis. Les community managers de la régie pourront également les utiliser dans leurs messages.

Les GIFs de la chaîne Giphy de la RATP ont déjà été vus plus de 2 millions de fois un peu partout sur internet. « Nous aussi, on vous mème », s’amuse l’exploitant parisien des transports en commun ! Ces images sont une nouvelle manière pour l’entreprise de désamorcer des situations parfois tendues sur Twitter et ailleurs : un bon GIF suffit souvent à relaxer une discussion qui aurait tourné au vinaigre.

[👜Bagage oublié] Lorsque vous montez ou descendez du tramway, pensez bien à vérifier que vous avez toutes vos affaires avec vous. #bagageoubliétraficperturbé #RATP pic.twitter.com/tV3ccMPwlB — T5 RATP (@T5_RATP) February 12, 2021

La RATP n’en est pas à son coup d’essai pour se mettre les usagers dans sa poche. Pour les fêtes de fin d’année en 2017, le groupe mettait en ligne des « mixtapes » combinant rythmes électro-chill et des sons bien connus des usagers.