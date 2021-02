Espace : La sonde Hope présente sa première image de Mars

Les Émirats arabes unis sont devenus il y a quelques jours, le tout premier pays arabe à réussir l’exploit de réaliser un cliché de la planète Mars. Capturée mercredi, seulement quelques heures après la mise en orbite de la sonde Hope autour de la planète rouge, la photo met en lumière Olympus Mons, “le plus grand volcan du système solaire (…) émergeant dans la lumière du soleil au petit matin”. Sur son compte Twitter, l’émir de Dubaï et Premier ministre des Émirats arabes unis Mohammed Ben Rached al-Maktoum s’est d’ailleurs félicité de cette prouesse technique, en évoquant “La première image de Mars prise par la première sonde arabe de l’histoire”. Lancée le 20 juillet dernier, c’est donc avec succès que Hope termine son premier voyage spatial, après près de plusieurs centaines de millions de kilomètres parcourus. Long d’un peu moins de huit mètres, l’objet spatial se trouve aujourd’hui à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la planète rouge, et communique avec la Terre grâce à son antenne d’1m85.

The transmission of the Hope Probe’s first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021