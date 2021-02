Free WiFi, le réseau communautaire c’est (bientôt) fini

Comme annoncé en janvier dernier, le réseau communautaire disparaît doucement des différentes box de l’opérateur. Après les Freebox Delta et Pop, c’est désormais au tour des Revolution et mini 4K. En revanche, le FreeWifi_Secure continuera d’exister sous sa forme actuelle.

C’est la fin d’une ère pour les abonnés Freebox et plus globalement pour les abonnés aux différentes offres de l’opérateur. En janvier dernier, Xavier Niel annonçait la fin imminente du plus grand réseau communautaire au monde. Le service proposait à n’importe quel abonné Freebox de mettre à disposition une partie de son Wifi. Le réseau était alors disponible et visible de tous, et bien sûr accessible gratuitement. Un service qui aura permis à beaucoup de s’assurer une petite connexion, alors que les connexions internet mobiles étant encore rares et plutôt chères. Mais si le projet faisait sens en 2009 au moment de son lancement, le déploiement de la 4G et la 5 G, et la diminution des prix des forfaits data, le rend désormais caduc. Si en janvier, c’était les Freebox Delta et Pop qui devaient s’en passer, c’est désormais au tour des autres box de l’opérateur selon Univers Freebox. Selon nos confrères, de nombreux abonnés aux Freebox Revolution et mini 4K n’ont désormais plus accès au Free Wifi lorsqu’il est activité. Il a tout simplement disparu de la liste des réseaux proposés.

FreeWifi_Secure continue d’exister

Quelques jours après l’annonce de janvier dernier, l’opérateur avait en revanche indiqué que l’aventure FreeWifi_Secure ne s’arrêterait pas là. Le réseau Wi-fi communautaire pour les mobiles continuera d’exister dans sa forme actuelle. Depuis 2012, tous les abonnés mobiles Free peuvent, quel que soit leur forfait souscrit, profiter du réseau. Une solution pratique en cas de mauvaise réception des réseaux mobiles, mais aussi pour épargner son enveloppe de data mensuelle. Il est accessible sans mot de passe puisque l’identification se fait par le biais de la carte SIM.