GeForce Now : Nvidia ajoute 12 nouveaux jeux ainsi que du RTX

Douze nouveaux jeux ont été ajoutés au catalogue de GeForce Now, comme South Park : L’Annale du Destin, et du RTX a été ajouté à d’autres jeux, comme sur le fameux Cyberpunk 2077 ou encore Metro Exodus.

La semaine dernière pour l’anniversaire de la première année du service de streaming GeForce Now, Nividia avait annoncé qu’une trentaine de nouveaux titres allaient arriver sur la plateforme en février. Il y en avait déjà treize qui avaient été ajoutés au catalogue immédiatement, tels qu’Apex Legends, Valheim ou encore Werewolf : The Apocalypse – Earthblood. Aujourd’hui ce sont douze nouveaux titres :

Lara Croft and the Temple of Osiris

Metro : Last Light Redux

South Park : L’Annale du Destin

Thea 2 : The Shattering

CRSED : F.O.A.D.

Danganronpa Another Episode : Ultra Despair Girls

Everspace

Farm Manager 2018

Farmer’s Dynasty

Fate Seeker

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

Stay Out

En plus de ces titres, Nvidia a annoncé apporté du RTX sur certains jeux supplémentaires avec lesquels le ray tracing est compatible. Ces jeux sont le fameux Cyberpunk 2077, Control, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus ou encore Watch Dogs Legion. Pour profiter du RTX, il faut avoir un abonnement Fondateur, au prix de 27,99 euros pour six mois. Sinon, GeForce now est aussi accessible gratuitement, avec un accès standard une session d’une heure de jeu par jour. Les abonnements mensuels ne sont pour l’instant plus disponibles.