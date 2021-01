Free va abandonner son réseau Free Wifi

C’est la fin d’une époque pour Free, qui a annoncé vouloir mettre fin à son réseau communautaire Free Wifi, devenu largement obsolète avec le déploiement de la 4G, et plus récemment de la 5G.

Lancé en 2009, c’en est bientôt terminé du réseau Free Wifi. L’information est officielle, puisqu’elle vient directement de Xavier Niel, le PDG de l’entreprise française. Considéré comme le plus grand réseau communautaire du monde, le service proposait à n’importe quel abonné Freebox de mettre à disposition une partie de son Wifi. Le réseau était alors visible de tous, et accessible gratuitement. Les abonnés Free avaient même la possibilité d’accéder à une version boostée du réseau, via le Free Wifi Secure, accessible quant à lui grâce à un mot de passe.

Un service certes souvent approximatif, mais qui nous aura tout de même permis de nous assurer une petite connexion à l’époque. Problème, si Free Wifi était intéressant en 2010, à l’époque où notre autorisation de data était quasi-inexistante, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Dans un message relayé par un internaute et partagé sur le site Univers Freebox, le patron de Free a ainsi confirmé que le service n’était plus disponible sur les Freebox Delta et les Freebox Pop, tout en expliquant : “Avec l’explosion de la 5G, le besoin est moindre”. Au moins, les choses sont claires.

il me semble que cette fonctionnalité a migré dans l’espace abonné. Après il est possible qu’elle soit par défaut désactivée, ça c’est un autre sujet. https://t.co/PlE8k867xb — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ (@vachegti) January 5, 2021

Il faut dire que si l’arrêt du Free Wifi marque la fin d’une époque, les forfaits de l’opérateur proposent aujourd’hui la data illimitée, notamment pour les clients déjà abonnés Freebox. Depuis le déploiement de la nouvelle norme 5G, l’opérateur, qui affiche le plus grand réseau de France grâce à son partenariat avec Orange a même mis en place un forfait 4G+, 5G, appels et SMS illimités, disponible à partir de 9,99€ par mois, soit sans surcoût par rapport aux abonnements précédents.