GeForce Now : le service de jeu vidéo en streaming fête son premier anniversaire

Pour célébrer sa première année, Nvidia a publié quelques chiffres clés du service GeForce Now. C’est plus de 175 millions d’heures de jeux, 800 titres disponibles et 6 millions d’utilisateurs.

GeForce Now est un service de streaming de jeu vidéo de Nvidia qui permet aux joueurs multi-plateformes de pouvoir profiter de la puissance d’un PC gaming haut de gamme en passant par le cloud. L’intérêt, c’est que les joueurs ont accès à tous les jeux qu’ils possèdent déjà sur cette plateforme. C’est une formule originale par rapport à d’autres services de jeux en streaming, et c’est une formule qui marche : la plateforme compte désormais plus de 6 millions d’utilisateurs. En une année, plus de 175 millions d’heures de jeux ont été jouées sur plus de 800 jeux disponibles dont 80 jeux gratuits. Les jeux multijoueur représentent une énorme part de ces heures de streams, avec 100 millions d’heures qui leur ont été consacrées.

Pour célébrer son anniversaire, Nvidia a posté une vidéo commémorative que vous pouvez découvrir juste en dessous. Si cette vidéo est très simple, elle commémore tout de même cette année passée à renforcer les liens de la communauté de joueurs. En février, une liste de 30 jeux rejoint le catalogue du service. Treize d’entre eux ont été ajouté ce jeudi 4 février, parmi lesquels on retrouve par exemple Apex Legends, Valheim ou encore Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Ce service est disponible sur appareil Android, PC, et iOS via Safari. Depuis peu, GeForce Now est disponible via le navigateur Google Chrome et sur les Mac M1. GeForce Now propose plusieurs formules d’abonnements. La formule gratuite vous donne accès à une session de jeu d’une heure par jour, tandis que la formule Fondateur facturée 27,45 euros pour 6 mois vous donne un accès prioritaire et une durée de session étendue. Les abonnements mensuels sont pour le moment indisponibles.