L’Apple Car n’a toujours pas de constructeur officiel

Alors que la marque à la pomme travaille sur un projet de voiture connectée autonome, la concurrence ne semble pas particulièrement encline à lui prêter main-forte. Chez les grands constructeurs du marché, toutes les discussions sont au point mort.

Apple veut s’imposer sur le marché de la voiture connectée. Une “étape logique” pour le fabricant américain, qui s’impose déjà sur bon nombre de produits du secteur tech. Pour autant, la Pomme devra sans doute faire appel à un constructeur automobile plus expérimenté pour l’assemblage de ses véhicules intelligents. Visiblement, les discussions avec les grands noms du marché peinent toujours à aboutir. Alors que Hyundai et Kia étaient en discussion avec Apple pour cet ambitieux projet, les deux entreprises ont finalement abandonné l’idée de s’impliquer sur le dossier Apple Car. De son côté aussi, Nissan avait confirmé être en contact avec la firme de Cupertino, tout en indiquant qu’elle souhaitait se lancer dans “de nouvelles initiatives”. Quelques jours seulement après cette déclaration, le constructeur japonais a finalement fait machine arrière en évoquant “de brefs contacts” n’ayant finalement pas abouti. Dans un article publié par le Financial Times, Nissan expliquait finalement ne pas être en “pourparlers avec Apple”, tout en restant “ouvert à l’exploration de nouvelles collaborations”.

Volkswagen n’a pas peur

En Europe aussi, l’Apple Car peine à trouver un constructeur automobile disposé à lui apporter son expertise technique. Le patron de Volkswagen Herbert Diess s’est d’ailleurs montré plutôt confiant quant au prochain rôle de la Pomme sur le secteur automobile : “Nous n’avons pas peur : l’industrie automobile n’est pas une industrie technologique typique. Elle ne peut pas être reprise à la main. Apple ne pourra pas le faire du jour au lendemain”. De quoi confirmer à demi-mot que l’entreprise allemande n’est pas non plus disposée à partager son savoir-faire avec Tim Cook. Un peu de patience, le projet n’a même pas encore été présenté officiellement par Apple.