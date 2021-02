Clubhouse veut renforcer sa sécurité face aux menaces chinoises

La plateforme connaît une popularité inattendue depuis quelques semaines, au point de nécessiter quelques ajustements de ses mesures de sécurité.

Inconnu du grand public il y a tout juste quelques semaines, Clubhouse est rapidement devenu le nouveau réseau social à la mode. Son concept est simple, mais plutôt efficace, puisque la plateforme se base sur la création de salons audio (anglophones uniquement) sur tous les sujets possibles et imaginables. Accessible pour le moment uniquement sur iOS, et par invitation, la popularité du réseau social a explosé ces dernières semaines, notamment grâce à la présence de quelques célébrités comme Oprah Winfrey, Elon Musk, Jared Leto ou encore Mark Zuckerberg.

Des failles mises à jour

Alors que Facebook travaille désormais sur un concurrent du réseau social audio pour ses plateformes Instagram et Messenger, le succès de Clubhouse suscite pourtant quelques inquiétudes, et notamment en Chine. Là-bas, l’application a été bannie par le gouvernement. Il semblerait pourtant que les utilisateurs ayant pu installer le logiciel avant son interdiction soient susceptibles d’être écoutés à leur insu par les autorités locales. Pour éviter ce type de débordements, la société propriétaire de Clubhouse Alpha Exploration a ainsi expliqué à l’Internet Observatory de Stanford avoir drastiquement renforcé ses mesures de sécurité, afin d’éviter tout espionnage des conversations audio tenues sur sa plateforme, y compris par le gouvernement chinois. On note ainsi l’arrivée d’un “chiffrement supplémentaire” sur toutes les conversations qui devrait prendre effet dès les jours à venir, promet Alpha Exploration. Comme Signal avant elle, la plateforme devrait sans surprise prouver sa fiabilité auprès des internautes si elle veut réussir à s’imposer à l’internationale.