Gotham City PD : la série sera liée au film avec Robert Pattinson

L’univers DC chez HBO Max se précise. Lors d’une interview pour The Wrap, Casey Bloys annonce que la série Gotham City PD sera directement liée au film de Matt Reeves. Il ne précise en revanche pas qui sera au casting.

L’univers des super-héros DC sur HBO Max va s’étendre. En plus des séries consacrées à Green Lantern et Peacemaker, la plateforme prépare un programme centré autour de la police de Gotham. Dans la lignée de la série de Bruno Heller pour la Fox, Gotham City PD s’intéressera aux forces de l’ordre de la ville fictive. Si on ne sait encore que très peu de choses du projet, Casey Bloys a tout de même donné quelques précisions. Le directeur des programmes d’HBO explique : « Matt Reeves est évidemment producteur sur Gotham City PD. Nous ne voulons pas cantonner des personnages à la télévision ou le cinéma. Je ne veux pas confirmer la présence de certains personnages du film, mais l’idée est qu’il y aura un croisement ». La série nous plongera dans la première année d’existence du chevalier noir, campé par Robert Pattinson, et il faudra sans doute s’attendre à la croiser ici et là. On devrait aussi croiser le commissaire de police Jim Gordon, incarné par Jeffrey Wright dans le film de Matt Reeves.

À la direction de cette nouvelle série, on retrouvera Joe Barton. Il a déjà travaillé comme scénariste sur quelques épisodes de la série Humans en 2016. La production sera aussi assurée par Matt Reeves, le réalisateur du film promis à une sortie dans les salles obscures le 2 mars 2022. Pour rappel, le prochain film consacré à la chauve-souris nous plongera 2 ans après sa première apparition dans la peau de Batman. En plus de Robert Pattinson et Jeffrey Wright, on retrouvera Paul Dano dans la peau de The Riddler, Colin Farrell dans celle du Pingouin et Andy Serkis en Alfred Pennyworth. Zoë Kravitz et John Turturro incarneront respectivement Catwoman et Carmine Falcone.