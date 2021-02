Project CARS GO arrive enfin sur iOS et Android le 23 mars 2021

Alors qu’il avait été annoncé en 2018, le jeu Project CARS GO a enfin droit à une date de sortie officielle sur les appareils iOS et Android.

Il y a près de trois ans, en 2018, Slightly Mad Studio, à l’origine de plusieurs jeux de courses de voitures à succès, avait annoncé le jeu Project CARS GO, inspiré de la saga Project CARS. Ce jeu était assez original du fait qu’il devait être jouable sur mobile, alors que les trois derniers opus de la franchise Project CARS se jouent sur consoles et PC. Après cette longue attente, le jeu a enfin une date de sortie officielle et devrait être disponible à partir du 23 mars 2021. Si cette prouesse est possible, c’est grâce à Gamevil, un géant du jeu mobile, avec qui Slightly Mad Studio est en collaboration pour ce titre.

Alors que les premiers jeux de la saga présentent un réel aspect de simulation, le jeu mobile devrait offrir aux joueurs une expérience un peu moins réaliste en termes de contrôles et de ressenti, mais avec des graphismes tout aussi détaillés. Mais si l’aspect simulation sera moins présent dans Project CARS GO, cela n’empêchera pas au jeu de garder des caractéristiques essentielles de la franchise. Par exemple, les licences officielles de certaines marques de voitures seront de la partie, ainsi que la customisation complète des véhicules. Project CARS GO souhaite se présenter comme une version simplifiée des jeux sur consoles et PC, et donc plus accessible également. Une accessibilité renforcée par les supports pris en charge par le jeu, à savoir les appareils Android et iOS. Les préinscriptions pour Project CARS GO sont d’ores et déjà ouvertes pour tous ceux qui veulent recevoir une notification dès qu’il sera disponible sur le store de votre choix. Enfin, le jeu sera totalement gratuit mais disposera d’achats in-game facultatifs.