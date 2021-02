HBO Max arrive officiellement en Europe (mais pas en France)

Alors que le service était jusqu’alors accessible uniquement via un VPN, HBO Max sera prochainement accessible au-delà des frontières nord-américaines. Pour la France en revanche, il faudra s’armer de patience.

Lancé en 2020 aux États-Unis, HBO Max n’était jusqu’à présent toujours pas accessible pour les spectateurs européens. Bonne nouvelle, les choses vont bientôt changer. Comme le précise un communiqué de presse dévoilé par Warner le 11 février dernier et relayé par The Verge, la plateforme de SVOD devrait commencer son expansion à l’international dans les mois à venir. Seront concernés dans un premier temps, 39 territoires des Caraïbes et d’Amérique latine, qui bénéficieront du service d’ici le mois de juin. Le service comportera non seulement les programmes phares d’HBO, mais aussi “du contenu produit localement par des maîtres du récit en Amérique latine”.

La France, grande oubliée ?

Dans le reste du monde, HBO Max aussi devrait prochainement être accessible sans avoir à utiliser un VPN. Le service de streaming prépare d’ailleurs son arrivée en Europe, en se focalisant d’abord sur les pays possédant déjà un service de streaming de la marque HBO, comme l’Espagne et le Portugal par exemple. Les plateformes européennes déjà existantes devraient ainsi être remplacées progressivement par HBO Max “plus tard cette année” promet ainsi l’entreprise. Pour la France et le reste des pays européens ne disposant pas déjà d’une offre HBO, il faudra donc s’armer de patience. Aucune date n’a encore été officiellement annoncée concernant l’Hexagone, il ne faudra donc pas s’attendre à voir HBO Max chez nous avant l’année 2022. D’autant plus qu’en France, HBO a déjà confié la majorité de ses droits à d’autres distributeurs locaux, à l’image d’OCS qui diffuse déjà la très populaire série Game of Thrones, dont le tournage du premier spin-off devrait débuter dès avril, ainsi que l’excellent His Dark Materials.