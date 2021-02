Les produits de la nouvelle gamme LEGO VIDIYO seront disponibles en mars

LEGO et Universal Music ont dévoilé aujourd’hui la première vague de produits LEGO VIDIYO. Cette expérience de création de clips musicaux conçue pour célébrer et développer la créativité des enfants à travers le jeu et la musique comprend un vaste ensemble de BeatBoxes, Bandmates, BeatBits qui prennent vie grâce à la réalité augmentée.

Présentée pour la première fois le mois dernier, la gamme LEGO VIDIYO allie les dimensions physique et numérique du jeu grâce à des effets spéciaux appelés « BeatBits » et des minifigurines inspirées de la musique. Ceux-ci s’intègrent et prennent vie dans un environnement de réalité augmentée sur une nouvelle application disponible gratuitement en téléchargement.

L’univers de LEGO VIDIYO propose une expérience destinée à tous les enfants amateurs de musique, inspirée par un large éventail de genres musicaux et de musiciens. Chaque produit est conçu de manière à pouvoir être utilisé avec l’application gratuite VIDIYO, offrant ainsi aux enfants les outils nécessaires pour réaliser, produire et jouer dans leurs propres clips musicaux.

La première vague de produits LEGO VIDIYO disponibles inclura à la fois des BeatBoxes, des Bandmates et des BeatBits. Vous pourrez ainsi découvrir 6 BeatBoxes portables contenant chacune : une minifigurine représentant un genre musical spécifique ; une scène à scanner ; deux BeatBits spéciaux ; et 14 BeatBits aléatoires. Les BeatBoxes peuvent accueillir jusqu’à 16 BeatBits et sont constituées d’une plaque de construction personnalisable grâce à une sélection de tuiles LEGO pour s’adapter à votre style.

12 Bandmates font également partie de cette première vague de produits VIDIYO, proposant ainsi un ensemble de minifigurines mystères amusantes à collectionner, inspirées de l’univers musical. Chacun de ces personnages est accompagné d’un BeatBit spécial et de deux BeatBits aléatoires.

Les BeatBits sont un système d’effets audiovisuels créatifs et combinables à l’infini. Ils ont été imprimés sur des tuiles de 2×2, comme des petites couvertures d’album. Ils représentent des effets musicaux, des mouvements de danse de personnages et des accessoires de scène qui prennent vie lorsqu’ils sont scannés par l’application VIDIYO. Les BeatBits sont codés par couleur : noir pour les effets visuels, rose pour les costumes, bleu pour les effets sonores, orange pour les effets comiques, jaune pour les mouvements de danse et vert pour changer de décor et de fond. Comme des instruments, ils sont activés EN DIRECT pendant le spectacle. Avec la sortie de 130 BeatBits prévue au cours de cette première année, de nouvelles productions à succès verront continuellement le jour sur VIDIYO !

Les six BeatBoxes et les douze Bandmates qui seront disponibles dés le 1er mars sont les suivants :

« Robot Break-dancer » dans la Beatbox HipHop Robot (HipHop) 43101 Bandmates : Red Panda Dancer ; Cotton Candy Cheerleader ; Shark Singer ; Bunny Dancer ; Discowboy Singer ; Genie Dancer; Samurapper ; DJ Cheetah ; Ice Cream Saxophonist; Alien Keytarist ; Banshee Singer ; Werewolf Drummer

Ces produits LEGO VIDIYO sont les premiers d’une longue série à venir. Les Beatboxes sont vendues au prix de 19,99€, tandis que les Bandmates à collectionner seront disponibles au prix unitaire de 4,99€.

Une trentaine de chansons d’artistes internationaux d’Universal, réunissant des stars actuelles et intemporelles, seront disponibles sur l’application dès son lancement, et de nouveaux morceaux seront ajoutés toutes les deux semaines. Chaque chanson a été programmée de manière à pouvoir fonctionner intuitivement avec chaque BeatBit en garantissant une association harmonieuse, y compris les effets musicaux spéciaux qui s’adaptent au rythme de la piste.

L’application VIDIYO permet aux enfants de 7 à 10 ans, de créer leurs propres groupes en choisissant les vêtements, les noms des groupes et les pochettes d’album. En participant à des défis régulièrement proposés dans l’application et en scannant les produits, les enfants gagnent des points qui peuvent être ensuite utilisés afin de débloquer des options de personnalisation supplémentaires, telles que des costumes, des accessoires, des chorégraphies et des mises en scène. Jamais auparavant les fans n’ont pu personnaliser des minifigurines LEGO à un tel niveau de détail, grâce à plus de 1400 éléments déverrouillables uniquement en jouant et en participant aux défis. A noter que pour garantir la sécurité des utilisateurs, la plateforme LEGO VIDIYO requiert le consentement vérifié des parents ainsi que l’anonymat de ses utilisateurs et procède à une modération externe de tous les contenus téléchargés dans le flux de l’application.