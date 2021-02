L’acheteur de vos appareils d’occasion peut récupérer vos données bancaires et vos photos dénudées !

Avec le printemps qui s’approche, vous vous êtes décidé à revendre vos anciens appareils sur les sites de petites annonces ? Attention, dans 90% des cas, les appareils d’occasion contiendraient encore vos données sensibles, ce qui pourrait devenir dramatique s’ils venaient à tomber entre de mauvaises mains.

Vous pensiez qu’une simple réinitialisation de vos appareils suffisait à effacer toute trace de vos données avant de les revendre ? Erreur ! C’est le constat édifiant dont nous alerte les équipes de Kaspersky, qui, en analysant près de 200 appareils d’occasion, se sont rendus compte que plus de 90% des appareils de seconde main contenaient encore les données de leurs anciens propriétaires. En analysant des ordinateurs portables d’occasion, et de nombreux supports de stockage tels que des disques durs, des clés USB ou des cartes mémoire, les chercheurs de Kaspersky estiment que les informations personnelles initialement stockées restent accessibles au nouveau propriétaire, soit directement — dans 16,4% des cas — soit par le biais d’outils de récupération de données — 73,8% des cas. Pire encore, puisqu’on y retrouve parfois des malwares, et que l’immense majorité (92,6%) des fichiers dénichés de la sorte n’étaient autres que des informations privées, parmi lesquelles on retrouve, selon Kaspersky :

Photos privées, y compris des scans de permis de conduire

Cartes de crédit (recto et verso)

Vidéos privées (dont des contenus pornographiques)

Photos de fêtes avec de l’alcool et des drogues

Photos nues de partenaires et de correspondances intimes

Documents bancaires (y compris les données complètes d’un compte bancaire à domicile et le mot de passe)

Données et conversations via l’accès à de nombreuses plateformes en ligne telles que les médias sociaux et les sites d’achat

Rapports médicaux

Fiches de paie et contrats de travail

Avis et documents d’imposition

Factures diverses

« Les risques encourus si des données personnelles tombent entre de mauvaises mains sont énormes »

« Même si vous ne comptez pas revendre votre appareil, il faut anticiper la probabilité qu’il puisse être perdu ou faire l’objet d’une tentative d’accès non autorisé. Les risques encourus si des données personnelles tombent entre de mauvaises mains sont énormes », alerte Marco Preuss, Directeur du GReAT Kaspersky en Europe, tout en précisant que « les données confidentielles sur les ordinateurs portables, les tablettes ou les smartphones devraient idéalement toujours être stockées sous forme cryptée. (…) Outre le vol d’identité ou l’accès aux comptes bancaires, le chantage ou même la mise à mal de la réputation y compris d’anciens propriétaires sont toujours possibles ultérieurement. »

Christian Funk, Directeur du GReAT DACH de Kaspersky, explique quant à lui que « si les données ne sont pas correctement effacées, les chercheurs de données ont la belle vie, certains outils permettent de les récupérer gratuitement avec peu d’efforts. Seul un écrasement complet des informations réelles sur un support de données peut y remédier. » C’est pourquoi Kaspersky donne quelques pistes pour effacer efficacement ses données sensibles avant de poster une petite annonce pour vendre l’un de ses anciens appareils.

Comment effacer efficacement vos données ?

Premièrement, évitez de passer par la corbeille, qui ne fait qu’effacer en surface vos fichiers. Kaspersky préconise d’utiliser des programmes dédiés, comme sa propre solution Kasperky Total Security qui comprend un destructeur de fichiers. Sinon, vous pouvez toujours passer par d’autres outils du même type, ou alors par le logiciel « Cipher » intégré à Windows. Celui-ci permet non seulement de crypter vos fichiers, lorsque vous utilisez encore l’appareil, mais il peut aussi les supprimer du disque dur ou les rendre totalement inutilisables. Dans tous les cas, mieux vaut y penser avant de revendre vos appareils !