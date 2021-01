VIDIYO : le prochain jeu signé LEGO et… Universal Music Group

VIDIYO est un jeu qui va révéler le producteur de clip musicaux qui sommeille en vous. C’est du moins ce que promet LEGO et Universal Music Group, qui se sont alliés afin de proposer un jeu musical immersif en réalité augmentée.

LEGO vient d’annoncer une toute nouvelle gamme en collaboration avec Universal Music Group. Un peu moins d’un an après l’annonce d’un partenariat entre ces deux entreprises, celles-ci sortent enfin un jeu qui est bien à l’image de leurs univers respectifs. Ce projet se nomme VIDIYO et s’avère être un nouveau moyen d’expression et de jeu conçu pour stimuler la créativité des enfants. Le but de VIDIYO est de créer ses propres clips musicaux en intégrant des personnages pour former un groupe, ainsi que des effets spéciaux, le tout en réalité augmentée.

Les effets spéciaux sont implémentés à l’aide de BeatBits, des petites pièces LEGO sur lesquelles des petits dessins décrivent l’effet auquel ils sont associés. Une fois scannés à l’aide de l’application adaptée, les effets spéciaux apparaissent sur l’écran sous formes d’effets visuels, audios ou encore de mouvements pour les personnages que l’enfant aura ajouté à sa production musicale. La vidéo peut ensuite être stockée sur le téléphone pour en faire profiter la famille et les amis, ou enregistrée dans le flux après avoir été vérifiée par un modérateur. Sachez que LEGO ne pourra ajouter au flux « aucun contenu présentant des informations personnellement identifiables, comme les enfants jouant dans la vidéo ».

Julia Goldin, directrice Marketing du groupe LEGO, a déclaré que « LEGO VIDIYO™ est là pour aider tous les enfants passionnés de musique à libérer leur créativité grâce à la construction LEGO et à la production de clips vidéo. Nous sommes impatients de voir ce que vont inventer nos jeunes constructeurs ! » Ce que l’on retient de cette collaboration c’est que LEGO et UMG souhaitent mettre la créativité à l’honneur, comme LEGO l’a toujours fait à travers ses jouets ou encore son site LEGO Ideas. La gamme LEGO VIDIYO sera disponible dès le 1er mars et c’est un jeu qui convient idéalement aux enfants de 7 à 10 ans. Toutes les informations ont été plus amplement détaillées par LEGO sur son site.