Moto g30 & g10 : deux smartphones idéaux pour les budgets serrés

Motorola vient tout juste de lever le voile sur deux nouveaux smartphones forts alléchants au vu de leurs prix. Les Moto g30 et Moto g10 débarquent en mars au prix de 199€ et 159€, respectivement.

Pour compléter sa gamme g, Motorola vient de présenter deux nouveaux smartphones avec des caractéristiques franchement décentes au regard de leurs prix respectifs. On retrouve un moto g30 vendu 199 euros, et un g10 vendu seulement 159 euros. Ces deux modèles débarqueront sur le marché au début du mois de mars, et voilà ce qu’ils nous proposent !

Le Moto g30, comme on peut s’en douter, vu son nom et son prix, est le plus avancé des deux modèles présentés par Motorola. On y retrouve une dalle Max Vision HD+ de 6,5 pouces (720 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, un argument choc sous la barre des 200 euros. À l’intérieur, le g30 ne démérite pas avec un SoC Snapdragon 662 de chez Qualcomm, une imposante batterie de 5 000 mAh et pas moins de quatre capteurs photo à l’arrière : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 2 MP et capteur de profondeur de 2 MP. Le smartphone débarque doté de 4 ou 6 Go de RAM, et avec 128 Go de stockage interne. On n’a pas le droit à la 5G, mais à de la 4G de catégorie 4, mais aussi au WiFi, au Bluetooth 5.0, au NFC, à la charge rapide à 20W et on y retrouve même une prise jack 3,5 mm !

Du côté du Moto g10, on est sur une fiche technique légèrement plus modeste, mais le rapport qualité-prix est toujours présent. On y retrouve une dalle de 6,5 pouces, mais cadencée à « seulement » 60 Hz. On bénéficie ici aussi d’une imposante batterie de 5 000 mAh, pour alimenter son SoC Snapdragon 460 de chez Qualcomm, ici couplé à 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. À l’arrière, il bénéficie toujours de quatre capteurs, mais la caméra principale a été remplacée par un capteur de 48 MP. Le reste de l’équipement est identique : ultra grand-angle de 8 MP, macro et capteur de profondeur de 2 MP.