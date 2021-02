Covid-19 : on pourrait bientôt se faire tester grâce… à son smartphone

Kroger Health vient d’annoncer que son test Covid-19 à destination du smartphone est en lice afin d’être validé par la FDA, outre-Atlantique.

Les tests antigéniques sont devenus absolument primordiaux dans la lutte contre la pandémie qui nous touche depuis un an, afin d’isoler le plus rapidement possible un porteur du virus avant qu’il ne le diffuse dans son entourage. Le problème, c’est que malgré la généralisation de ces tests, il n’est pas toujours évident de se faire dépister à temps afin de contaminer le moins de monde possible. C’est pourquoi Kroger Health annonce aujourd’hui son intention de faire valider son premier test Covid-19 pour smartphone auprès de la FDA, dans le but de le faire reconnaître par les institutions de santé outre-Atlantique, et ainsi décharger les organismes de soins.

Ce test repose sur une petite languette, semblable à un test de grossesse, et reliée au smartphone. Le patient s’administrerait lui-même l’écouvillon nasal et déposerait l’échantillon dessus, afin d’avoir un résultat rapidement grâce à une application propulsée à l’IA, disponible sur leur smartphone. Kroger Health explique que les résultats peuvent s’obtenir en « quelques secondes » seulement. Ce nouveau test serait parvenu à obtenir « 93% de concordance positive et 99% de concordance négative par rapport aux tests PCR à haute sensibilité et autorisés pour une utilisation d’urgence » au cours d’essais cliniques.

Et puisque le dispositif est dorénavant à l’étude par la FDA, conformément à la législation américaine, l’application devra partager automatiquement les résultats obtenus par les utilisateurs auprès des agences de santé publiques américaines. Pour l’heure, rien ne nous dit que ce type de dispositif arrivera un jour dans nos contrées, malgré des travaux similaires en France, notamment par un groupe de chercheurs lillois qui est parvenu à créer un test adapté aux smartphones. Cela pourrait pourtant se présenter comme un moyen idéal pour pousser les plus réticents à se faire tester le plus vite possible, en cas de doute, et ainsi ralentir la progression du virus sur le territoire.