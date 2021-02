Covid-19 : l’Apple Watch capable de détecter une infection avant un test ?

Des chercheurs de l’hôpital du Mont Sinaï sont parvenus à détecter une infection à la Covid-19 grâce à de légers changements dans la variabilité de la fréquence cardiaque, mesurée par… une Apple Watch.

L’Apple Watch serait-elle une arme de choix dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ? C’est en tout cas ce que laisse penser cette étude américaine très sérieuse, signée par des chercheurs de l’hôpital du Mont Sinaï. Selon eux, la montre connectée d’Apple pourrait détecter des signes avant-coureurs d’une infection à la Covid-19, et cela, près d’une semaine avant un test PCR.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé les données de plusieurs centaines de professionnels de santé du Mount Sinaï Health System, entre avril et septembre 2020. Tous étaient équipés d’une Apple Watch. Durant plusieurs mois, les participants ont dû répondre à des questionnaires quotidiens via une application dédiée. Les questions portaient notamment sur d’éventuels symptômes, comme la fièvre, la présence de courbatures, de toux, d’éternuement, de maux de gorge, d’essoufflement anormal durant un effort ou encore d’une perte du goût ou de l’odorat. En mettant ces données en relation avec la variabilité de la fréquence cardiaque (VHR), mesurée par l’Apple Watch, les chercheurs sont parvenus à établir un lien entre celle-ci et une infection à la Covid-19, avec des changements visibles jusqu’à une semaine avant un test PCR positif. Ce n’est pas tout, puisque l’étude dresse également une durée moyenne des symptômes, s’étalant d’une à deux semaine généralement, après un test positif.

« Cette étude met en lumière l’avenir de la santé numérique. Cela montre que nous pouvons utiliser ces technologies pour mieux répondre aux besoins de santé en constante évolution, ce qui, nous l’espérons, aidera à améliorer la gestion de la maladie. Notre objectif est de rendre ces plateformes opérationnelles pour améliorer la santé de nos patients. Développer un moyen d’identifier les personnes qui pourraient être malades avant même qu’elles ne le sachent serait une percée dans la gestion de la Covid-19 », conclut le professeur Robert P. Hirten, auteur principal de l’étude publié dans le Journal of Medical Internet Research.