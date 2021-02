Jaguar veut passer au tout électrique d’ici à 2025

« Jaguar Land Rover entend réimaginer le futur du concept de luxe moderne, à travers chacune de ses deux marques britanniques ». Dans un communiqué daté du 15 février, le constructeur automobile dévoile sa nouvelle stratégie, baptisée Reimagine. Présenté par le nouveau PDG, Thierry Bolloré, ce plan d’électrification s’étend sur la prochaine décennie. Chez Jaguar se convertit au 100 % électrique et annonce l’abandon total des moteurs thermiques à l’horizon 2025. Une décision qui a poussé la marque a abandonné le projet destiné à remplacer la XJ. Ainsi, tous les futurs modèles de Jaguar seront construits exclusivement sur une architecture électrique pure. Chez Land Rover, le virage est moins radical puisque la marque annonce seulement que six modèles 100 % électriques seront commercialisé dans les 5 prochaines années. Elle n’abandonnera pas le moteur thermique tout de suite mais espère que 60 % des modèles de Land Rover vendus en 2030 seront équipés de groupes moteurs à zéro émission. Le premier d’entre eux sera lancé en 2024.

