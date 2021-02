Microsoft xCloud : la bêta ouverte pour navigateur est bientôt là

Le service de cloud gaming devrait bientôt être disponible sur navigateur web et sur les appareils iOS et iPadOS, tout comme son concurrent Google Stadia.

Microsoft xCloud est le service de cloud gaming de Microsoft et il semblerait que sa version pour navigateur web est bientôt prête. Cela veut donc dire que xCloud devrait avoir sa propre bêta ouverte d’ici peu de temps. Cette version pour navigateur devrait amener le service de Microsoft au même niveau que celui de Google, Stadia. En effet, le service de cloud gaming de Google fonctionne déjà sur navigateur, ce qui la rend compatible avec beaucoup plus de plateformes. Microsoft avait déjà annoncé l’arrivée de cette version web pour le printemps 2021, donc une bêta ouverte pour très bientôt semble plausible. D’autant plus que The Verge, qui a relayé l’information, a eu accès à une série de captures d’écran de la version bêta, qui semble presque finalisée.

Avec cette version qui arrive, les joueurs pourront désormais profiter de tous leurs jeux Xbox Games sur leur PC ou leurs appareils iOS et iPadOS. Ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass pourront aussi profiter des jeux qui sont proposés par le service via le xCloud. Une fois qu’un jeu est lancé, l’affichage se met automatiquement en plein écran. À noter également qu’une manette Xbox est nécessaire pour jouer aux jeux via un navigateur. Pour le moment, les performances du service de cloud gaming sont équivalentes à celles d’une Xbox Series S, même si Microsoft a prévu d’améliorer ces performances afin d’avoir un rendu comme sur la Xbox Series X. De plus, il semblerait que les navigateurs pris en charge par xCloud soient limités à Google Chrome et Microsoft Edge.