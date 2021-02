États-Unis : Epic Game veut faire passer une loi anti-Apple

Un nouveau projet de loi soumis dans l’État du Dakota du Nord pourrait bien mettre à mal la politique d’Apple concernant l’écosystème de ses terminaux. Selon les derniers rapports, le texte proviendrait directement d’Epic Games.

Proposé il y a peu, ce nouveau projet de loi du Dakota du Nord pourrait concrètement contraindre la Pomme à autoriser les paiements et les téléchargements en dehors de l’App Store. Rapporté par le New York Times, le texte aurait été remis au sénateur Kyle Davison par un lobbyiste engagé par Epic Games, Lacee Bjork Anderson.

Une guerre de longue date

À moins d’avoir vécu loin des Internets ces derniers mois, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la guerre ouverte déclarée cet été entre Apple et Epic Games. Le studio propriétaire de Fortnite avait en effet tenté de contourner les réglementations de la Pomme en proposant des achats inapp directement via son launcher sur iPhone et iPad. Une solution moins chère pour les joueurs, mais qui n’avait pas vraiment plu à l’entreprise de Tim Cook, alors privée de sa juteuse commission. Devant l’inflexibilité d’Epic, le géant américain s’était alors tout simplement décidé à retirer les jeux de l’éditeur vidéoludique de son store en ligne. Depuis, les plaintes et les coups médiatiques s’enchaînent entre les deux entreprises, bien décidées à avoir le dernier mot sur l’affaire.

Grâce à ce texte de loi, Epic Games espère donc faire pencher la justice en sa faveur, au moins en Dakota du Nord. Si le projet est finalement adopté, il y a fort à parier que l’éditeur parviendra par la suite à faire jouer la jurisprudence sur le reste de son litige avec Apple. En plus d’Epic Games, le lobbyiste Lacee Bjork Anderson a également confirmé qu’il avait été payé par l’organisme Coalition for App Fairness, qui rassemble de nombreuses entreprises désireuses de baisser les commissions parfois exorbitantes appliquées par les grands noms du web. Quelques mois avant le procès opposant Apple à Epic, qui aura lieu en mai, on peut donc s’attendre à ce que le combat se joue aussi en dehors des tribunaux.