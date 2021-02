Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill, dévoile son nouveau projet

Dans une vidéo, Keiichiro Toyama parle de son prochain jeu, qui reprendra les codes du jeu d’horreur qu’il a lui même défini au cours de sa carrière.

Dans une vidéo de la chaîne Youtube du Bokeh Game Studio, Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill parle de son prochain projet, tout en révélant quelques images de celui-ci. C’est un projet qui va être réalisé par Bokeh Game Studio, un studio que Keiichiro Toyama a lui même fondé afin de pouvoir créer des jeux en gardant son style distinctif intact. Ce prochain jeu sera en vérité son tout premier. Il n’a pas encore de nom, mais on sait qu’il sera inscrit dans le genre de jeux d’action-aventure avec, bien évidemment, des notes d’horreur. Keiichiro Toyama annonce même que le jeu prendra une direction bien plus obscure que ses titres les plus récents, le faisant revenir à l’origine de son amour pour les jeux d’horreur, tout en gardant une dimension divertissante pour le joueur.

Il partage également la vision qu’il a de l’horreur, qui ne se résume pas à « montrer des choses effrayantes » à l’écran, tels que des zombies, des fantômes ou autres entités habituées des jeux d’horreur. Pour lui, l’horreur devrait venir du « questionnement sur notre condition » et de la contestation « du fait que l’on vit de manière paisible ». Pour résumer, les peurs que Keiichiro Toyama veut engager viendraient plus d’angoisses sociales partagées ou de situations qui vont à l’encontre de notre vie quotidienne habituelle, plutôt que d’objets stigmatisés comme étant effrayants. Keiichiro Toyama explique également avoir été inspiré par certains endroits réels pour la création de son jeu, sans pour autant révéler lesquels. Il mentionne tout de même une « ville en Asie » qui l’a marqué par sa dualité entre exotisme et modernité, ce qu’il a voulu immédiatement recréer. Une ambiance que l’on a hâte de découvrir dans son prochain jeu, qui s’annonce déjà comme un futur chef d’œuvre.