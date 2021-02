Payer en Bitcoin via Apple Pay et Google Pay, c’est pour bientôt ?

Aux États-Unis, Apple Pay prend désormais en charge BitPay, permettant de réaliser des transactions en Bitcoin. Se dirige-t-on vers une prise en charge plus globale de la cryptomonnaie sur Apple Pay, Google Pay et même Samsung Pay ?

Le Bitcoin n’a pas fini de faire parler de lui. Depuis plusieurs semaines, la plus célèbre des monnaies virtuelles a enchaîné les records, jusqu’à attirer l’attention de grandes entreprises comme Tesla, qui a investi pas moins de 1,5 milliards de dollars en Bitcoin, ce qui pourrait peut-être donner quelques idées à Apple d’après certains analystes. Plus récemment encore, le boss de Twitter, Jack Dorsey, et le rappeur et producteur Jay-Z unissaient leurs forces en créant le fonds BTrust, pour « faire du Bitcoin la monnaie d’Internet ». C’est donc dans la même lignée qu’on apprend qu’Apple Pay prend désormais en charge les paiements en Bitcoin… tout du moins, aux États-Unis.

Apple Pay ne prend pas officiellement en charge la cryptomonnaie, mais le service de paiement d’Apple est dorénavant compatible avec BitPay outre-Atlantique, ce qui permet donc de réaliser ses transactions avec la monnaie virtuelle. BitPay a également annoncé que cette prise en charge devrait prochainement s’étendre aux smartphones Android, avec une intégration à venir à Google Pay et Samsung Pay, d’ici le mois de mars. Et cela, c’est sans compter sur les éventuels projets des différents constructeurs sur ce secteur. Selon les analystes de RBC Capital Markets, Apple pourrait se décider à mettre en place une plateforme d’échange de cryptomonnaie dans son application Wallet, ce qui permettrait — si c’est bien dans les projets de la Pomme — d’avoir accès à son portefeuille de Bitcoin nativement sur les appareils Apple, et d’effectuer des transactions avec ses cryptomonnaies. Pour l’heure, rien n’est sûr, mais cette initiative de BitPay pourrait bien donner des idées aux géants du numérique si son utilisation venait à se généraliser.