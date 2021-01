Resident Evil Village : sa date de sortie officielle dévoilée !

La huitième jeu de la franchise Resident Evil – Resident Evil Village – sera disponible le 7 mai 2021 sur toutes les consoles. Vous pouvez déjà le précommander !

Ce 21 janvier, Capcom a diffusé son Resident Evil Showcase, et cette année une grande partie de celui-ci était dédié au prochain jeu du studio, Resident Evil Village. Capcom a non seulement dévoilé sa date de sortie, mais a aussi fait des révélations concernant les différentes éditions du jeu, des démos gratuites à venir et a aussi montré une partie du gameplay. Resident Evil Village, le huitième jeu de la saga, sortira donc le 7 mai prochain sur les consoles nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X et S, ainsi que sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Pour les PC, le jeu sera également disponible sur Steam. Pour ceux qui attendent encore leur console nouvelle génération, Capcom a pensé à vous car une mise à jour de rétrocompatibilité sera disponible gratuitement.

Les précommandes ont débuté le jour même, vous pouvez donc d’ores et déjà réserver votre édition du jeu. Il existe trois éditions différentes : l’édition standard en version physique ou digitale, l’édition Deluxe en version digitale et enfin l’édition collector en version physique. Lors du Resident Evil Showcase, Capcom a aussi dévoilé une séquence de gameplay inédite ainsi qu’un jeu multijoueur bonus nommé Redident Evil Re:Verse à l’occasion des 25 ans de la franchise, dont le trailer est disponible sur Youtube.

En ce qui concerne les démos, Capcom en a annoncé deux à venir, dont une déjà disponible. La première démo intitulée Maiden ne concerne que les joueurs sur PS5. La séquence de gameplay ne fera partie du jeu final mais elle reprend l’univers et l’atmosphère de Resident Evil Village. Elle permettra aux joueurs de se familiariser avec la zone du Château en incarnant une jeune femme qui doit à tout prix s’en échapper mais sans engager de combat. Pour tous ceux qui ne possèdent pas encore de PS5, une autre démo gratuite sera disponible au printemps sur toutes les plateformes. En attendant, n’hésitez pas a regarder la nouvelle bande-annonce du jeu Resident Evil Village qui risque de vous donner des frissons.