L’ensemble deux-en-un LEGO Porsche 911 Turbo et 911 Targa est disponible

LEGO a annoncé la disponibilité de son nouvel ensemble deux-en-un LEGO Porsche 911 Turbo et 911 Targa, deux modèles emblématiques des années 1970 et 1980.

Ce nouvel ensemble deux-en-un LEGO Porsche 911 Turbo et 911 Targa peut être construit soit comme le modèle à toit fixe 911 Turbo, soit comme le modèle à toit ouvrant 911 Targa, ce qui permet aux constructeurs et aux passionnés de voitures classiques de choisir entre le coupé classique ou le style cabriolet.

Ces versions LEGO Porsche 911 Turbo et 911 Targa incluent toutes les caractéristiques de leurs modèles réels, de la carrosserie aérodynamique aux phares avant inclinés et au capot galbé affichant le badge Porsche, sans oublier le moteur 6 cylindres à plat monté à l’arrière.

La silhouette élégante de la LEGO Porsche 911 Turbo et de la 911 Targa dissimulent une myriade de détails. Sur les deux versions du modèle, les sièges sport 2+2 et le tableau de bord arborent des coloris orange foncé et nougat, une palette originale basée sur les options de sellerie contemporaines de la Porsche 911. L’habitacle inclut également un frein à main, un levier de vitesses et une direction fonctionnelle, tandis que les sièges avant s’inclinent vers l’avant pour permettre d’accéder à la banquette arrière.

Ces versions 911 Turbo et 911 Targa présentent plusieurs caractéristiques uniques qui leur donnent tout autant de caractère une fois construites. La Porsche 911 Turbo arbore un badge Turbo distinctif, un essieu arrière large, un turbocompresseur, un refroidisseur, ainsi qu’un aileron arrière intégré qui vient compléter son allure sportive. Quant à la Porsche 911 Targa, son toit est entièrement amovible et peut être rangé sous le capot de la voiture. L’arceau Targa emblématique achève de lui donner son allure, tout comme le badge Targa et une lunette arrière panoramique construite en briques.

Pour célébrer le lancement de la LEGO Porsche 911 Turbo et de la 911 Targa, LEGO offre également aux premiers acheteurs la chance de recevoir un pack propriétaire LEGO Porsche en édition limitée avec leur ensemble. Le pack contient

Un certificat de propriété

Un porte-cartes officiel LEGO Porsche

Une série de quatre gravures basées sur des publicités contemporaines pour la Porsche 911

Le set 10295 LEGO PORSCHE 911 TURBO ET 911 TARGA se compose de 1 458 pièces. Il comprend donc deux options de construction distinctes : la Porsche 911 Turbo ou la Porsche 911 Targa (les deux versions ne peuvent pas être construites simultanément avec un seul ensemble). Ce set sera disponible à partir du 1er mars au prix de 129,99 euros. A noter qu’il est disponible dés aujourd’hui pour les membre VIP LEGO.